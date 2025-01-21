Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Они не защищают вас от вирусов и бактерий: ученые назвали бесполезные бытовые фильтры для воды

Как различные типы бытовых фильтров справляются...

ichip.ru

Подписаться в Telegram

В эпоху возрастающей заботы о качестве питьевой воды, всё больше людей прибегают к использованию бытовых фильтров. Эти устройства, способные очищать воду от различных загрязнений, играют ключевую роль в обеспечении безопасности и здоровья.

Но насколько эффективны они в удалении бактерий и вирусов?

Виды бытовых фильтров и их способности:

  1. Механические фильтры: Основная функция — удаление крупных частиц, таких как известь и песок. Эти фильтры не предназначены для борьбы с микробиологическими загрязнителями.
  2. Ионообменные фильтры: Эффективны для умягчения воды, удаляя железо и марганец, но не способны удерживать бактерии или вирусы.
  3. Обратноосмотические фильтры: Считаются одними из наиболее эффективных для удаления всех типов загрязнений, включая бактерии и вирусы, благодаря мембранам с нанопорами.
  4. Биологические фильтры: Используют микроорганизмы для очистки воды от органических загрязнений, однако не всегда эффективны против вирусов.
  5. Физико-химические фильтры: Адсорбенты, такие как активированный уголь, удаляют растворимые элементы, но их эффективность против микроорганизмов ограничена.
  6. Электрические фильтры: Очищают воду с помощью озона, эффективно уничтожая бактерии, но менее действенны против вирусов.

Особенности и риски

Хотя многие фильтры эффективно удаляют бактерии, вирусы представляют собой большую проблему из-за их микроскопического размера и способности проходить через некоторые типы фильтров. Обратноосмотические фильтры предлагают наилучшую защиту, в то время как другие типы могут требовать дополнительных мер, таких как использование ультрафиолетовых очистителей для полной стерилизации воды.

Исторический контекст

Интересный факт о фильтрации воды уходит корнями в древность, когда люди создавали ямы рядом с водоемами для естественной фильтрации через землю. Современные технологии позволяют значительно улучшить этот процесс, но принцип остается тем же — удаление примесей для обеспечения чистоты воды.

Бытовые фильтры играют важную роль в обеспечении качества питьевой воды, однако не все из них одинаково эффективны против всех типов загрязнителей.

Понимание спецификации и возможностей каждого типа фильтра поможет потребителям сделать осознанный выбор в пользу здоровья и безопасности, сообщает kipmu.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане повысили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

тараканы травить служба москва

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Важное в РТ

2 дня назад

Советы татарстанских пенсионеров, как накопить на достойную пенсию

монтаж осветительных приборов в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Остеопата, у которого в медцентре Казани умер мальчик, допросили и отпустили

Новости Татарстана

день назад

Секреты храпа: 9 неочевидных причин, о которых вы даже не догадывались

Новости Казани

22 часа назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Татарстана

день назад

Изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата

Новости Казани

16 часов назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

Если раньше было принято «держаться» за работу,...

Новости Татарстана

29 минут назад

2 аэропорта в Татарстане временно закрыты на прием и отправку авиарейсов

Интересное в Казани

день назад

Снимаем тревожность с современных родителей: казанский стоматолог ответила на спорные вопросы о здоровье детских зубов

Новости Татарстана

15 часов назад

У сна нет возраста: почему пенсионеры тоже любят поваляться в постели

Новости Татарстана

16 часов назад

Центр занятости Татарстана отрицает трудоустройство троллившей СМИ журналистки
В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер по...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ночь 23 января стала самой холодной за текущую зиму

Новости Татарстана

17 часов назад

С архитектором Александром Дембичем простятся 24 января

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанец женился в 89 лет
ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников
Новости России
6 дней назад

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников