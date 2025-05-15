Она жила долгие 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении всей жизни было всего лишь одно блюдо
siness Insid businessinsider.com
Рацион женщины-долгожительницы не включал экзотических ингредиентов и суперпродуктов. В её меню преобладали простые углеводы — каши, хлеб, картофель. Минимум фруктов и овощей, никаких сложных диет или ограничений.
Такой подход может показаться непривычным на фоне современных рекомендаций, но в её случае именно стабильность в еде стала основой долголетия. Без фанатизма и резких изменений.
Режим без перегрузок: ритм, спокойствие и близкие люди
Кроме питания, ключевыми факторами стали:
- регулярные прогулки на свежем воздухе;
- добрые отношения с семьёй и соседями;
- отсутствие спешки и переедания;
- минимизация стресса и суеты в повседневности.
Женщина придерживалась спокойного, ровного образа жизни. Это создавало ощущение внутренней гармонии, которое, по мнению врачей, не менее важно для здоровья, чем любые витамины.
Комментарий врачей: еда — лишь часть формулы
Медики подчёркивают: нельзя переоценивать роль только одного фактора. Настоящее долголетие складывается из нескольких компонентов:
- стабильный сон и отдых;
- движение без изнурения;
- сбалансированное психоэмоциональное состояние;
- способность слышать сигналы собственного организма.
«Формула долголетия всегда индивидуальна. Главное — жить в ладу с собой», — подчеркивают специалисты.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец