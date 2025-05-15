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· 16+ · Екатерина Баранова

Она жила долгие 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении всей жизни было всего лишь одно блюдо

Женщина-долгожительница рассказала, как ей удал...

siness Insid businessinsider.com

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Рацион женщины-долгожительницы не включал экзотических ингредиентов и суперпродуктов. В её меню преобладали простые углеводы — каши, хлеб, картофель. Минимум фруктов и овощей, никаких сложных диет или ограничений.

Такой подход может показаться непривычным на фоне современных рекомендаций, но в её случае именно стабильность в еде стала основой долголетия. Без фанатизма и резких изменений.

Режим без перегрузок: ритм, спокойствие и близкие люди

Кроме питания, ключевыми факторами стали:

  • регулярные прогулки на свежем воздухе;
  • добрые отношения с семьёй и соседями;
  • отсутствие спешки и переедания;
  • минимизация стресса и суеты в повседневности.

Женщина придерживалась спокойного, ровного образа жизни. Это создавало ощущение внутренней гармонии, которое, по мнению врачей, не менее важно для здоровья, чем любые витамины.

Комментарий врачей: еда — лишь часть формулы

Медики подчёркивают: нельзя переоценивать роль только одного фактора. Настоящее долголетие складывается из нескольких компонентов:

  • стабильный сон и отдых;
  • движение без изнурения;
  • сбалансированное психоэмоциональное состояние;
  • способность слышать сигналы собственного организма.

«Формула долголетия всегда индивидуальна. Главное — жить в ладу с собой», — подчеркивают специалисты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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