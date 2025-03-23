Она жила до 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо
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Женщина, прожившая долгую и здоровую жизнь, всю её придерживалась простого и скромного рациона. Эксперты уверены: дело не только в питании, но и в целом образе жизни. Она много двигалась и сохраняла тёплые отношения с окружающими.
Питание без излишеств
Основу её меню составляли углеводы — они давали необходимую энергию, даже при минимальном потреблении фруктов и овощей. Такой подход может подойти не всем, но в её случае оказался эффективным.
Всё решает баланс
Эта история подтверждает: здоровье и долголетие зависят не только от состава тарелки, но и от общего подхода к жизни.
Что советуют специалисты?
Чтобы сохранить здоровье на долгие годы, эксперты рекомендуют:
Больше двигаться
Общаться с близкими и поддерживать хорошие отношения
Избегать стресса
Каждый организм уникален, и у каждого — свой путь к долголетию. Но простота, умеренность и активность точно пойдут на пользу.
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