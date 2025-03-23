Она жила до 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо

Женщина, прожившая долгую и здоровую жизнь, всю её придерживалась простого и скромного рациона. Эксперты уверены: дело не только в питании, но и в целом образе жизни. Она много двигалась и сохраняла тёплые отношения с окружающими.

Питание без излишеств

Основу её меню составляли углеводы — они давали необходимую энергию, даже при минимальном потреблении фруктов и овощей. Такой подход может подойти не всем, но в её случае оказался эффективным.

Всё решает баланс

Эта история подтверждает: здоровье и долголетие зависят не только от состава тарелки, но и от общего подхода к жизни.

Что советуют специалисты?

Чтобы сохранить здоровье на долгие годы, эксперты рекомендуют:

Больше двигаться

Общаться с близкими и поддерживать хорошие отношения

Избегать стресса

Каждый организм уникален, и у каждого — свой путь к долголетию. Но простота, умеренность и активность точно пойдут на пользу.