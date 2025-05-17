Она жила 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо
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Женщина, придерживавшаяся скромного и простого питания на протяжении всей жизни, утверждает: сохранить здоровье и прожить долгие годы ей помог не только рацион, но и сбалансированный образ жизни.
Она регулярно занималась спортом, была активна в общении и избегала излишеств — как в еде, так и в повседневной жизни.
Углеводы как основа рациона
Интересно, что большую часть её питания составляли именно углеводы. Они давали ей энергию и поддерживали хорошее самочувствие. При этом в меню почти не было фруктов и овощей — и всё же её организм чувствовал себя отлично. Это доказывает: не всегда важно разнообразие, если питание остаётся стабильным и понятным телу.
Главное — не только еда
История этой женщины показывает, что долголетие складывается не только из рациона, но и из образа жизни в целом. Умеренность, движение, душевное спокойствие и поддержка близких оказались куда важнее модных диет.
Что советуют эксперты?
Чтобы сохранить здоровье на долгие годы, врачи и нутрициологи рекомендуют:
Больше двигаться — ходьба, зарядка, спорт по возможностям.
Не быть в изоляции — дружеские встречи, общение с родными и хобби укрепляют не только психику, но и иммунитет.
Избегать сильного стресса — спокойствие продлевает жизнь.
Эта история напомнила: путь к долголетию у каждого свой, и универсальных рецептов не существует. Главное — слушать своё тело и соблюдать гармонию во всём, сообщает progorodsamara.
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