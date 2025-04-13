Она жаждала, чтобы дочка работала: женщина убила мать, а затем подожгла квартиру

В Нижегородской области и Подмосковье произошли трагедии, вызванные тяжёлыми отношениями между матерями и дочерьми. Оба случая закончились гибелью, и стали ярким примером того, как бытовые ссоры могут привести к непоправимому.

Трагедия в Сарове

В городе Саров 34-летняя женщина по имени Светлана убила свою мать, после чего подожгла квартиру и погибла сама. Конфликт разгорелся на фоне обсуждения личной жизни и безработицы дочери. Мать настаивала на том, чтобы та нашла работу и перестала жить за её счёт. Во время очередной ссоры Светлана схватила нож и нанесла матери смертельные удары.

Попытавшись замести следы, она открыла газ и устроила пожар. Однако выбраться из квартиры не успела. Спасатели обнаружили обеих женщин уже без сознания. Мать скончалась по дороге в больницу, а Светлана умерла в реанимации. По имеющимся данным, ранее она уже попадала в поле зрения полиции.

Убийство по заказу дочери в Балашихе

В марте 2023 года в Балашихе нашли тело 39-летней женщины возле мусорных контейнеров. Позже выяснилось: её задушили по наводке собственной дочери. Светлана, которой тогда было 15 лет, решила избавиться от матери после очередной бытовой ссоры. Своему молодому человеку она пожаловалась на «жёсткое отношение», и он предложил «помощь».

Вместе они нашли исполнителей среди своих знакомых. За убийство заплатили 350 тысяч рублей — деньги взяли из накоплений Анастасии, собранных на отпуск и жильё. В день преступления Светлана и её парень наблюдали с балкона, как исполнители душат её мать. Позже они вместе вернулись к телу, чтобы его вывезти.

Суд приговорил подростков к тюремному заключению: Светлана получила 8 лет, её парень — 8,5. Двое исполнителей также отправились за решётку на сроки от 6 до 9 лет, пишет дзен-канал "АиФ-Тюмень".