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Она ругалась с родителями: труп школьницы обнаружили в собственной квартире

В одном из жилых комплексов Екатеринбургского р...

medsoc.adm-nao.ru

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В одном из жилых комплексов Екатеринбургского района Вторчермет обнаружено тело 13-летней девочки. Событие, которое произошло 30 января, последовало за семейной ссорой, сообщает источник из агентства ura.news.

По данным источника, девочку нашел ее отец, который вернулся домой и столкнулся с невообразимой трагедией. В квартире также было найдено прощальное письмо, что предполагает возможные мотивы ее действий. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело, хотя представители Свердловского СК пока не дают официальных комментариев.

Случай вызвал волну обсуждений о влиянии семейных конфликтов на психологическое состояние подростков. Следствие продолжается, целью которого является установление всех деталей этого печального инцидента.

Эта ситуация подчеркивает критическую важность поддержки детей и подростков в семейной среде, а также необходимость обратить внимание на знаки, которые могут указывать на психологические проблемы у молодых людей

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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