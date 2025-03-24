Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Она прожила целых 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо

История женщины, чей секрет долголетия заключае...

nbcnews.com

Подписаться на Дзен.канал

Женщина, которая посвятила свою жизнь простому и скромному питанию, утверждает, что секрет её долголетия заключается не только в её необычном рационе, но и в сбалансированном образе жизни.

В отличие от многих, она акцентирует внимание на активности, социальных связях и умеренности, что, по её мнению, сыграло ключевую роль в её долголетии.

Углеводы как основной источник энергии

Интересно, что её питание преимущественно состояло из углеводов, что обеспечивало ей необходимые калории и энергию. Это пример того, что для поддержания здоровья не обязательно включать в рацион большое количество фруктов и овощей, как принято думать в большинстве диетических рекомендаций.

Этот случай показывает, что углеводы могут служить отличным источником энергии, если правильно сбалансированы.

Важность общего баланса в жизни

Что действительно выделяет этот пример, так это тот факт, что долголетие не всегда зависит от разнообразия в рационе. Важную роль играет именно общий баланс в жизни, включая физическую активность, здоровые социальные отношения и психологическую стабильность.

Советы экспертов для долголетия

Эксперты по здоровью подчеркивают несколько ключевых принципов, которые могут способствовать долгой и здоровой жизни:

  • Вести активный образ жизни – регулярные физические нагрузки помогают поддерживать тело в тонусе.
  • Поддерживать крепкие социальные связи – общение и поддержка со стороны близких укрепляют эмоциональное здоровье.
  • Избегать стресса – стресс может быть основным фактором, негативно влияющим на здоровье и продолжительность жизни.

Эта история напоминает, что секрет долголетия может быть уникальным для каждого человека, и важно найти свой путь к здоровью и благополучию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

9 часов назад

Ученые назвали продукты, которые способны замедлить развитие рака простаты

Интересное в Казани

8 часов назад

В России начинается запись детей в первый класс: как выбрать школу для ребенка

сэс черноголовка

Новости Казани

день назад

Казанцы саркастически прокомментировали очередной перенос открытия термы «Пляж»

Интересное в Казани

2 дня назад

Названы главные работодатели по итогам 2024 года: рассказываем, куда устраиваться казанцам

сколько стоит перепрошить телевизор в Новосибирске

Не у нас

день назад

Финские исследователи усомнились в численности населения планеты

Новости Татарстана

9 часов назад

Неприкосновенность жилища не защитит жителей Татарстана от газовиков

Не у нас

23 часа назад

Ученые обнаружили в тропических грозах вспышки гамма-излучений

Новости Казани

день назад

Небо над Казанью снова закрыли

Новости Казани

день назад

В Казани рейс в Хургаду отложили на 12 часов
Новости Казани
3 часа назад

Основательница продюсерского центра из Казани стала гостьей на «Шоу Воли»

Проекту исполнилось 4 года

Не у нас

час назад

Вебкамщицу из Петербурга госпитализировали с телефоном внутри

Не у нас

час назад

В США женщина рассказала о внезапном инфаркте в 46 лет: пропустила 3 симптома

Новости Казани

3 часа назад

На автосвалке в Казани после пожара обнаружили тело человека

Новости Татарстана

3 часа назад

Магдеев призвал запретить продажу алкоголя в жилых домах Набережных Челнов
В больнице остается 1 пострадавший после ДТП на...
Новости Казани
18 минут назад

В больнице остается 1 пострадавший после ДТП на Вишневского

Новости Казани

5 часов назад

Экипаж автобуса в Казани помог беременной пассажирке после потери сознания

Не у нас

5 часов назад

Ученые рассказали, что клубника помогает улучшить память и снизить давление

Новости Казани

6 часов назад

Вагоновожатая из Казани переехала мужчину на путях: она получила наказание
Мужской гид в Казани: стиль, уход, отдых и карь...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Мужской гид в Казани: стиль, уход, отдых и карьера для современных мужчин