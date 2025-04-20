Она прожила 122 года, в ее меню на протяжении жизни был всего один напиток

Жанна Луиза Кальман — французская долгожительница, прожившая 122 года и 164 дня, что является самым продолжительным подтверждённым сроком жизни человека в истории.​

Ранние годы и семья

Жанна Кальман родилась 21 февраля 1875 года в Арле, Франция, в семье Николя и Маргерит Кальман. Её отец был судостроителем, а мать происходила из семьи мельников. У Жанны был брат Франсуа, доживший до 97 лет. В 1896 году она вышла замуж за своего двоюродного брата Фернана Кальмана, с которым у неё была дочь Ивонна, умершая в 1934 году от туберкулёза.​

Образ жизни и долголетие

Жанна вела активный образ жизни: занималась теннисом, каталась на велосипеде и роликах. Она курила с 21 года и отказалась от этой привычки только в 117 лет. Секретами своего долголетия она называла употребление оливкового масла, шоколада и бокала портвейна.​

Последние годы и признание

В 1965 году, в возрасте 90 лет, Жанна заключила договор ренты с нотариусом Франсуа Раффре, который обязался выплачивать ей ежемесячную сумму до её смерти. Раффре умер в 1995 году, не дождавшись получения квартиры. Жанна прожила всю жизнь в Арле и умерла 4 августа 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней.

Наследие и споры

Жанна Кальман была признана самой старой женщиной в мире, и её возраст был официально подтверждён. Однако в 2018 году появилась теория, что на самом деле Жанна умерла в 1934 году, а её дочь Ивонна приняла её личность, чтобы избежать налогов. Эта гипотеза была опровергнута французскими учёными, подтвердившими возраст Жанны на основе документов и свидетельств.​

Жанна Кальман стала символом долголетия и вдохновением для многих, демонстрируя, что активный образ жизни и позитивный настрой могут способствовать продолжительной жизни.