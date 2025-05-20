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· 16+ · Екатерина Баранова

Она прожила 117 лет, не ела ни овощей, ни фруктов, но в ее меню на протяжении жизни сохранялось всего одно блюдо

История женщины-долгожителя показывает: здорова...

mprnews.org

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Простое питание — не враг здоровью

Женщина, прожившая долгую и активную жизнь, утверждает: главный источник её энергии — простая углеводная пища, а не модные диеты. В её рационе почти не было овощей и фруктов, однако она чувствовала себя прекрасно и не страдала хроническими болезнями.

Это подтверждает: здоровье — это не только вопрос питания, но и образа жизни в целом.

В чём был её секрет

Ключевые привычки, которые помогли сохранить здоровье:

  • Регулярная физическая активность — пешие прогулки, лёгкие упражнения;
  • Социальная активность — общение с близкими, участие в жизни сообщества;
  • Отсутствие стрессов — умение не переутомляться и сохранять внутреннее спокойствие;
  • Умеренность в еде — отсутствие переедания, питание по аппетиту, а не по часам или моде.

Что говорят эксперты

Современные специалисты по долголетию подтверждают:

  • Движение — важнейший фактор. Ежедневные прогулки и зарядка улучшают обмен веществ и поддерживают сердце.
  • Общение — снижает риск депрессии, поддерживает когнитивные функции.
  • Эмоциональный баланс — помогает избежать болезней, вызванных стрессом.

Нет универсального рецепта долголетия. Но путь к здоровой жизни чаще всего лежит через простые вещи: регулярная активность, умеренное питание, крепкие связи с близкими и душевное спокойствие.

Прислушивайтесь к себе, сохраняйте баланс — и ваш организм скажет спасибо.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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