Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Она прожила 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни сохранялось всего одно блюдо

Женщина, прожившая долгую и здоровую жизнь, уве...

autosprite.ru

Подписаться на Дзен.канал

Женщина, прожившая долгую и здоровую жизнь, уверена: секрет её самочувствия — в простом питании и гармонии во всём. Её история показывает, что долголетие — это не только вопрос диеты, но и образа жизни.

Простая еда — не враг здоровью

Основу её рациона составляли углеводы — простые продукты, которые давали энергию. При этом она почти не ела фруктов и овощей, что ещё раз доказывает: здоровый образ жизни не всегда зависит от «идеального» меню.

Главное — баланс

Она регулярно занималась спортом, общалась с друзьями, не переедала и избегала стрессов. Такой подход оказался более важным, чем строгое соблюдение диет, сообщает progorodsamara.

Советы для тех, кто хочет жить дольше

Эксперты рекомендуют:

  • Больше двигаться — прогулки, зарядка, активность;

  • Общаться и не замыкаться в себе;

  • Сохранять спокойствие и избегать переутомления.

Вывод:
Универсального рецепта долголетия нет. Каждый человек может найти свою формулу, но в основе — простота, активность и душевное спокойствие.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

"Исключение из общей картины": синоптик Пашина рассказала о погоде в РТ

Интересное в Казани

день назад

Где пройдет пятый Международный фестиваль медиаискусства НУР

как убрать сорняки в огороде

Новости Татарстана

день назад

Отец в Челнах избил дочь отвёрткой и умер

Интересное в Казани

2 дня назад

Фестиваль медиаискусства НУР объявил расписание образовательной программы

аренда экшен-камеры в Краснодаре

Новости Казани

день назад

После похищения мужчины на Габишева в Казани был введен план «Перехват»

Новости Татарстана

6 часов назад

Филипп Киркоров отменил концерт в Нижнекамске из-за травмы на сцене

Новости Татарстана

5 часов назад

Стало известно, кто из сельских жителей Татарстана может получать надбавку

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане выплаты контрактникам доведены до 2,8 млн рублей

Не у нас

день назад

«Черная смерть» дошла до 21 века: ученые обнаружили источник бубонной чумы
Новости Казани
57 минут назад

Архитектор Wowhaus ответил на критику казанского театра Камала

Олег Шапиро рассказал, почему здание Театра Кам...

Новости Казани

52 минуты назад

Защитник «Рубина» вошел в топ-10 самых дорогих игроков РПЛ

Интересное в Казани

день назад

Где пройдет пятый Международный фестиваль медиаискусства НУР

Новости Татарстана

57 минут назад

Волонтеры Чистопольской епархии поддержали бойцов спецоперации

Не у нас

3 часа назад

Новая древесина прочнее стали: американские ученые создали материал будущего
Филипп Киркоров отменил концерт в Нижнекамске и...
Новости Татарстана
6 часов назад

Филипп Киркоров отменил концерт в Нижнекамске из-за травмы на сцене

Не у нас

3 часа назад

Мы живем в симуляции? Учёный выдвинул новую теорию о реальности

Не у нас

3 часа назад

Ученые нашли уникальную генетическую структуру бразильцев

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане за день в двух пожарах погибли мужчина и женщина
В Казани продолжается набор в новый современный...
Интересное в Казани
6 дней назад

В Казани продолжается набор в новый современный IT-колледж