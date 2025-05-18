Она прожила 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни сохранялось всего одно блюдо

Женщина, прожившая долгую и здоровую жизнь, уверена: секрет её самочувствия — в простом питании и гармонии во всём. Её история показывает, что долголетие — это не только вопрос диеты, но и образа жизни.

Простая еда — не враг здоровью

Основу её рациона составляли углеводы — простые продукты, которые давали энергию. При этом она почти не ела фруктов и овощей, что ещё раз доказывает: здоровый образ жизни не всегда зависит от «идеального» меню.

Главное — баланс

Она регулярно занималась спортом, общалась с друзьями, не переедала и избегала стрессов. Такой подход оказался более важным, чем строгое соблюдение диет, сообщает progorodsamara.

Советы для тех, кто хочет жить дольше

Эксперты рекомендуют:

Больше двигаться — прогулки, зарядка, активность;

Общаться и не замыкаться в себе ;

Сохранять спокойствие и избегать переутомления.

Вывод:

Универсального рецепта долголетия нет. Каждый человек может найти свою формулу, но в основе — простота, активность и душевное спокойствие.