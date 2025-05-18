Она прожила 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни сохранялось всего одно блюдо
autosprite.ru
Женщина, прожившая долгую и здоровую жизнь, уверена: секрет её самочувствия — в простом питании и гармонии во всём. Её история показывает, что долголетие — это не только вопрос диеты, но и образа жизни.
Простая еда — не враг здоровью
Основу её рациона составляли углеводы — простые продукты, которые давали энергию. При этом она почти не ела фруктов и овощей, что ещё раз доказывает: здоровый образ жизни не всегда зависит от «идеального» меню.
Главное — баланс
Она регулярно занималась спортом, общалась с друзьями, не переедала и избегала стрессов. Такой подход оказался более важным, чем строгое соблюдение диет, сообщает progorodsamara.
Советы для тех, кто хочет жить дольше
Эксперты рекомендуют:
Больше двигаться — прогулки, зарядка, активность;
Общаться и не замыкаться в себе;
Сохранять спокойствие и избегать переутомления.
Вывод:
Универсального рецепта долголетия нет. Каждый человек может найти свою формулу, но в основе — простота, активность и душевное спокойствие.
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