Она прожила 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо
odt.co.nz
Женщина, которая всю свою жизнь придерживалась простого и скромного питания, утверждает, что секрет её долголетия заключается не только в её необычном рационе, но и в сбалансированной жизни.
Она активно занималась спортом, поддерживала тесные социальные связи и вела умеренный образ жизни.
Углеводы как основной источник энергии
Интересный факт заключается в том, что её питание преимущественно состояло из углеводов, которые обеспечивали ей необходимые калории и энергию. Это демонстрирует, что для поддержания здоровья не всегда необходимо включать в рацион большое количество фруктов и овощей.
Важность общего баланса
Этот пример показывает, что долголетие не всегда зависит от разнообразия в рационе. Важную роль играет сбалансированный подход к жизни в целом.
Советы экспертов для долголетия
Эксперты советуют тем, кто стремится к долголетию, следовать нескольким принципам:
- Вести активный образ жизни.
- Поддерживать крепкие социальные связи.
- Избегать стресса.
Эта история напоминает, что формула долголетия может быть уникальной для каждого человека, подчеркивая важность индивидуального подхода к здоровью и благополучию, сообщает progorodsamara.
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