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· 16+ · Екатерина Баранова

Она прожила 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо

Исследование жизни женщины, которая дожила до г...

odt.co.nz

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Женщина, которая всю свою жизнь придерживалась простого и скромного питания, утверждает, что секрет её долголетия заключается не только в её необычном рационе, но и в сбалансированной жизни.

Она активно занималась спортом, поддерживала тесные социальные связи и вела умеренный образ жизни.

Углеводы как основной источник энергии

Интересный факт заключается в том, что её питание преимущественно состояло из углеводов, которые обеспечивали ей необходимые калории и энергию. Это демонстрирует, что для поддержания здоровья не всегда необходимо включать в рацион большое количество фруктов и овощей.

Важность общего баланса

Этот пример показывает, что долголетие не всегда зависит от разнообразия в рационе. Важную роль играет сбалансированный подход к жизни в целом.

Советы экспертов для долголетия

Эксперты советуют тем, кто стремится к долголетию, следовать нескольким принципам:

  • Вести активный образ жизни.
  • Поддерживать крепкие социальные связи.
  • Избегать стресса.

Эта история напоминает, что формула долголетия может быть уникальной для каждого человека, подчеркивая важность индивидуального подхода к здоровью и благополучию, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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