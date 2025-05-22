Она прожила 117 долгих лет, в её рационе не было ни овощей, ни фруктов, но в ее меню на протяжении жизни сохранялось всего одно блюдо
gds.it
Секрет долголетия — не в диетах
Женщина, дожившая до преклонного возраста в хорошем физическом и эмоциональном состоянии, не следовала модным диетам, не считала калории и не пила смузи из суперфудов. Основу её питания составляли простые углеводы, привычные продукты — без экзотики и ограничений.
Она:
- чувствовала себя бодрой,
- не страдала от хронических заболеваний,
- оставалась активной до самой старости.
Этот пример показывает: не только еда, но и образ жизни играет ключевую роль в здоровье.
Что помогло сохранить здоровье
Среди главных привычек, которые сопровождали её на протяжении всей жизни:
- Регулярное движение — пешие прогулки, простая физическая активность без фанатизма;
- Общение с людьми — разговоры, участие в жизни семьи и сообщества;
- Отсутствие стресса — умение отдыхать, не перегружаться и сохранять спокойствие;
- Умеренность в еде — она ела тогда, когда хотела, без переедания и строгих правил.
Мнение экспертов
Врачи и исследователи подтверждают:
- Движение улучшает работу сердца, сосудов, обмен веществ;
- Социальные контакты поддерживают психику и когнитивные функции, снижают риск деменции;
- Эмоциональный баланс укрепляет иммунитет и защищает от стрессовых заболеваний.
«Универсального рецепта нет. Но чаще всего долгая и здоровая жизнь складывается из простых вещей: движения, умеренности, душевного покоя и поддержки близких», — подчёркивают специалисты.
Здоровье не обязательно требует сложных схем. Женщина, прожившая долгую и активную жизнь, показала: простая еда, движение, душевное спокойствие и тёплые отношения с близкими — зачастую лучшая стратегия долголетия.
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