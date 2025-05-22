Она прожила 117 долгих лет, в её рационе не было ни овощей, ни фруктов, но в ее меню на протяжении жизни сохранялось всего одно блюдо

Секрет долголетия — не в диетах

Женщина, дожившая до преклонного возраста в хорошем физическом и эмоциональном состоянии, не следовала модным диетам, не считала калории и не пила смузи из суперфудов. Основу её питания составляли простые углеводы, привычные продукты — без экзотики и ограничений.

Она:

чувствовала себя бодрой,

не страдала от хронических заболеваний,

оставалась активной до самой старости.

Этот пример показывает: не только еда, но и образ жизни играет ключевую роль в здоровье.

Что помогло сохранить здоровье

Среди главных привычек, которые сопровождали её на протяжении всей жизни:

Регулярное движение — пешие прогулки, простая физическая активность без фанатизма;

Общение с людьми — разговоры, участие в жизни семьи и сообщества;

Отсутствие стресса — умение отдыхать, не перегружаться и сохранять спокойствие;

Умеренность в еде — она ела тогда, когда хотела, без переедания и строгих правил.

Мнение экспертов

Врачи и исследователи подтверждают:

Движение улучшает работу сердца, сосудов, обмен веществ;

Социальные контакты поддерживают психику и когнитивные функции, снижают риск деменции;

Эмоциональный баланс укрепляет иммунитет и защищает от стрессовых заболеваний.

«Универсального рецепта нет. Но чаще всего долгая и здоровая жизнь складывается из простых вещей: движения, умеренности, душевного покоя и поддержки близких», — подчёркивают специалисты.

Здоровье не обязательно требует сложных схем. Женщина, прожившая долгую и активную жизнь, показала: простая еда, движение, душевное спокойствие и тёплые отношения с близкими — зачастую лучшая стратегия долголетия.