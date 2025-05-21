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· 16+ · Екатерина Баранова

Она прожила 117 долгих лет, не ела ни овощей, ни фруктов, но в ее меню на протяжении жизни сохранялось всего одно блюдо

История долгожительницы показывает: здоровье за...

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Простая еда и активность: как женщине удалось прожить долгую и здоровую жизнь

Здоровье — это не всегда результат модных диет и суперфудов. Женщина, дожившая до преклонного возраста в хорошем самочувствии, утверждает: основой её рациона были простые углеводы, а секрет долголетия — в умеренности и активности.

Углеводы вместо диет

В её рационе почти не было овощей и фруктов, но она:

  • чувствовала себя бодрой,
  • не страдала хроническими болезнями,
  • вела активный образ жизни до глубокой старости.

Это подтверждает: здоровье зависит не только от рациона, но и от образа жизни в целом.

Секрет прост: движение, покой и общение

Ключевые привычки, помогавшие сохранить здоровье:

  • Регулярная физическая активность — прогулки и лёгкие упражнения;
  • Социальная вовлечённость — общение с близкими, участие в жизни сообщества;
  • Отсутствие стресса — спокойствие, отсутствие переутомления;
  • Умеренность в еде — питание по аппетиту, а не по графику или моде.

Что говорят эксперты

Современные исследования подтверждают:

  • Движение улучшает метаболизм и работу сердца;
  • Общение поддерживает когнитивные способности и предотвращает депрессию;
  • Эмоциональный баланс защищает от болезней, связанных со стрессом.

Эксперты подчёркивают: универсального рецепта долголетия не существует. Но чаще всего к здоровой жизни ведут простые и естественные шаги — активность, умеренность, внутренний покой и поддержка близких.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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