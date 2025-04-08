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· 16+ · Екатерина Баранова

Она просто высыпала соль в раковину перед сном — и утром случилось нечто: лучший способ очистить слив

Медленно уходит вода и неприятно пахнет из слив...

trubovod66.ru

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Если вода в раковине вдруг стала убывать медленно, а из слива доносится неприятный запах — скорее всего, у вас образовался засор.

И вовсе не обязательно бежать в магазин за дорогими средствами. Всё необходимое, чтобы справиться с проблемой, уже есть у вас на кухне.

Первый шаг — соль и кипяток

Для лёгкой очистки достаточно обычной поваренной соли. Насыпьте 4–5 столовых ложек прямо в слив и залейте кипятком — около двух литров. Лучше всего проводить процедуру вечером, чтобы средство подействовало за ночь. Соль отлично справляется с микробами, убирает запахи и немного очищает стенки труб.

Глубокая очистка — сода, соль и уксус

Если проблема серьёзнее, смешайте по полстакана соды и соли, добавьте стакан горячего уксуса и вылейте всё в слив. Сразу же закройте отверстие пробкой и подождите 15–20 минут. Смесь начнёт бурлить — в это время идёт активная реакция, которая растворяет жир, остатки пищи и другой мусор. Затем просто промойте всё горячей водой.

Когда нужны «тяжёлые меры»

Если вода стоит совсем и не уходит, придётся воспользоваться вантузом или сантехническим тросом. Но до этого, скорее всего, не дойдёт, если вы будете регулярно проводить профилактическую чистку солью — хотя бы раз в неделю.

Простые домашние средства работают не хуже магазинной химии, а стоят копейки. К тому же они безопасны для труб и окружающей среды.

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