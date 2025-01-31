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Она конфликтовала с родителями: труп школьницы обнаружили в собственной квартире

В Екатеринбурге 13-летняя девочка была найдена ...

spb.aif.ru

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30 января в Екатеринбурге была обнаружена трагическая находка — тело 13-летней девочки в квартире на Вторчермете. Смерть ребенка стала шоком для семьи и местных жителей.

Перед трагедией девочка поругалась с родителями, и ее тело было найдено отцом, вернувшимся домой.

Конфликт в семье и причины трагедии

По словам источника агентства, между дочерью и отцом произошел конфликт, после которого девочка осталась одна в квартире. При возвращении домой отец обнаружил тело дочери. В квартире также была найдена предсмертная записка, что указывает на то, что девочка могла принять трагическое решение в одиночестве.

Уголовное дело и следственные действия

После обнаружения тела было возбуждено уголовное дело, и правоохранительные органы начали расследование. Однако в пресс-службе следственного комитета Свердловской области отказались от комментариев по этому делу, сославшись на конфиденциальность следственных действий.

Эта трагедия стала ярким напоминанием о том, как важно поддерживать связь и внимательно относиться к эмоциональному состоянию подростков, особенно в сложные моменты их жизни, сообщает ura.news.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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