Она конфликтовала с родителями: труп школьницы нашли в собственной квартире

В Екатеринбурге произошло событие, оставившее глубокий след в сердцах местных жителей. 30 января в одной из квартир района Вторчермет было обнаружено тело 13-летней девочки. Следственные органы уже занимаются расследованием этого горестного дела, хотя официальные представители СК России по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.

По информации, полученной от источника в правоохранительных органах, трагедия предшествовала семейная ссора. "Отношения между дочерью и родителями обострились за несколько часов до происшествия. К сожалению, конфликт завершился трагически", — поделился источник. Отец девочки обнаружил тело своей дочери, вернувшись домой.

В квартире также была найдена предсмертная записка, которая сейчас изучается экспертами. На основании собранных данных было возбуждено уголовное дело для выяснения всех обстоятельств произошедшего, пишет ura.news.

Это событие стало трагическим напоминанием о важности внимания к домашним отношениям и необходимости своевременного разрешения семейных конфликтов. Сообщество, пережившее это потрясение, остается в ожидании ответов и надеется на справедливость.