Она хотела, чтобы её дочка работала: женщина убила мать, а затем подожгла квартиру

В Нижегородской области, в городе Саров, произошла трагедия, потрясшая местных жителей. 34-летняя женщина убила свою мать после бытового конфликта, а затем погибла в результате поджога, устроенного ею же.

Этот случай стал одним из двух резонансных преступлений, где конфликты между матерью и дочерью привели к смертельной развязке.

Ссора, нож и пожар: трагедия в Сарове

По данным SHOT, ссора между Светланой и её 55-летней матерью началась из-за недовольства женщины образом жизни дочери. Та не работала, жила за её счёт и имела отношения с мужчиной, которого мать не одобряла. В ходе конфликта Светлана схватила кухонный нож и несколько раз ударила мать. Чтобы скрыть следы преступления, она включила газ, заблокировала окна и подожгла квартиру.

Прибывшие на место пожарные нашли тела обеих женщин. Мать пытались спасти, но она скончалась в пути в больницу. Светлана умерла позже в реанимации. Ранее она уже имела проблемы с законом — в 2012 году её задерживали за неподчинение полиции.

Заказное убийство матери в Балашихе

Ещё один шокирующий случай произошёл в Балашихе в 2023 году. Рабочие нашли тело женщины возле мусорных контейнеров. Позже выяснилось, что 39-летняя Анастасия М. была убита по заказу своей 15-летней дочери Светланы.

Света, не согласная с жизнью матери, организовала убийство через своего парня, который, в свою очередь, обратился к знакомым. За 350 тысяч рублей, которые были выкрадены из маминых сбережений, был нанят преступный дуэт исполнителей. Молодые люди заранее спланировали убийство, зная, когда женщина вернётся с работы. После совершения преступления они вернулись на место, чтобы избавиться от тела.

Суд вынес обвинительные приговоры всем участникам: Света получила 8 лет лишения свободы, её парень — 8,5 лет, а исполнители — 6 и 9 лет соответственно.