Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Она хотела, чтобы её дочка работала: женщина убила мать, а затем подожгла квартиру

Два трагических случая, где конфликты между мат...

35.mchs.gov.ru

Подписаться на Дзен.канал

В Нижегородской области, в городе Саров, произошла трагедия, потрясшая местных жителей. 34-летняя женщина убила свою мать после бытового конфликта, а затем погибла в результате поджога, устроенного ею же.

Этот случай стал одним из двух резонансных преступлений, где конфликты между матерью и дочерью привели к смертельной развязке.

Ссора, нож и пожар: трагедия в Сарове

По данным SHOT, ссора между Светланой и её 55-летней матерью началась из-за недовольства женщины образом жизни дочери. Та не работала, жила за её счёт и имела отношения с мужчиной, которого мать не одобряла. В ходе конфликта Светлана схватила кухонный нож и несколько раз ударила мать. Чтобы скрыть следы преступления, она включила газ, заблокировала окна и подожгла квартиру.

Прибывшие на место пожарные нашли тела обеих женщин. Мать пытались спасти, но она скончалась в пути в больницу. Светлана умерла позже в реанимации. Ранее она уже имела проблемы с законом — в 2012 году её задерживали за неподчинение полиции.

Заказное убийство матери в Балашихе

Ещё один шокирующий случай произошёл в Балашихе в 2023 году. Рабочие нашли тело женщины возле мусорных контейнеров. Позже выяснилось, что 39-летняя Анастасия М. была убита по заказу своей 15-летней дочери Светланы.

Света, не согласная с жизнью матери, организовала убийство через своего парня, который, в свою очередь, обратился к знакомым. За 350 тысяч рублей, которые были выкрадены из маминых сбережений, был нанят преступный дуэт исполнителей. Молодые люди заранее спланировали убийство, зная, когда женщина вернётся с работы. После совершения преступления они вернулись на место, чтобы избавиться от тела.

Суд вынес обвинительные приговоры всем участникам: Света получила 8 лет лишения свободы, её парень — 8,5 лет, а исполнители — 6 и 9 лет соответственно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

8 часов назад

Ученые заявили, что смерть человека ведет к новому этапу его существования

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно

капрон на воздуховод

Новости Татарстана

6 часов назад

22-летняя фигуристка Загитова снялась в полупрозрачных колготках

Новости Татарстана

3 дня назад

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

укладка паркета под ключ в Москве

Новости Казани

9 часов назад

В МЧС объяснили скопление пожарных машин у казанского ЖК «Лазурные небеса»

Новости Казани

день назад

В Казань снова вернется зима. Что ожидать жителям города от погоды?

Не у нас

день назад

Ученые объяснили, почему тело человека двигается после смерти

Новости Казани

день назад

В Казани полицейские задержали курьера мошенников, который украл 170 тысяч

Новости Казани

11 часов назад

У ДРКБ водители и кондукторы 2 автобусов устроили потасовку
Новости Казани
3 дня назад

В Казани на Новосельской открылась новая мечеть «Камиль»

Этот храм станет особенным

Новости Казани

3 часа назад

На Амирхана из-за ДТП образовалась длинная пробка

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Чем заняться женщинам в Казани: небанальные идеи от 350₽ в час

Новости Татарстана

5 часов назад

Жительница Азнакаево едва не убила знакомую из-за ревности

Не у нас

5 часов назад

48-летний мужчина убил собутыльника за отказ уходить и получил 9 лет колонии
У казанского ипподрома горит машина
Новости Казани
5 часов назад

У казанского ипподрома горит машина

Не у нас

7 часов назад

Ученые обнаружили неожиданную причину мучительных мигреней у женщин

Новости Татарстана

8 часов назад

2 детей отравились газом в Альметьевске

Новости Казани

9 часов назад

Альпинист сорвался вниз с ТЦ KazanMall и получил множественные переломы
Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани...
Новости Казани
5 дней назад

Ледовое шоу Этери Тутберидзе состоится в Казани 13 апреля