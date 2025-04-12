Она хотела, чтобы дочка вышла на работу: женщина убила мать, а затем подожгла квартиру

В городе Саров Нижегородской области произошла трагедия, в которой погибла молодая женщина и её мать. Конфликт между 34-летней Светланой и 55-летней матерью начался из-за разногласий по поводу трудоустройства дочери и её нового избранника. Мать настаивала, чтобы Светлана нашла работу, так как последние годы она жила за её счет.

Во время очередной ссоры Светлана не выдержала и, взяв кухонный нож, нанесла матери смертельные ранения в шее и руках. После этого она попыталась скрыть следы преступления, открыв газовые конфорки, заблокировав окна и устроив пожар в квартире. Однако Светлане не удалось покинуть горящее помещение, и она погибла в результате пожара, который сама же устроила.

Когда на место происшествия прибыли пожарные, они обнаружили тела обеих женщин без признаков жизни. Мать пытались реанимировать на улице, но она скончалась по дороге в больницу. Светлана умерла позже в реанимации. Известно, что ранее, в 2012 году, Светлана привлекалась к ответственности за неповиновение полиции.

Другой случай в Балашихе

Похожий случай произошел в марте 2023 года в Балашихе, где была найдена убитая женщина. Тело 39-летней Анастасии М. было обнаружено у мусорных контейнеров. Следствие установило, что её дочь, 15-летняя Света, заказала убийство своей матери через своего парня и его знакомых. Преступление было совершено за несколько дней до того, как тело было найдено.

Света, не ценившая старания своей матери, хотела избавиться от неё из-за постоянных ссор. По данным следствия, Света пожаловалась своему парню Вове на свою усталость от матери, и тот предложил помощь, обратившись к своему знакомому, который предложил убийство за 350 тысяч рублей. Деньги Света взяла из сбережений своей матери.

Преступники спланировали убийство, и в ночь с 27 на 28 марта совершили его. Они задушили Анастасию, а затем сожители вместе с приятелями вернулись, чтобы избавиться от тела.

В результате судебного разбирательства в Балашихинском городском суде несовершеннолетним преступникам были вынесены приговоры. Свете дали 8 лет лишения свободы, её парню – 8,5 лет, а двум взрослым исполнителям — 6 и 9 лет заключения.

Эти трагедии подчеркивают ужасающую степень отчуждения между родителями и детьми, а также тревожные последствия для общества, пишет АиФ Тюмень.