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Она хотела, чтобы дочка работала: женщина убила мать, а затем подожгла квартиру

В Сарове женщина убила свою мать и погибла в по...

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В Нижегородской области, в городе Саров, произошла трагедия, потрясшая местных жителей. 34-летняя женщина убила свою мать после бытового конфликта, а затем погибла в устроенном ею же пожаре.

Эта история — лишь одна из двух резонансных семейных драм, в которых конфликт между матерью и дочерью обернулся смертельной развязкой.

Ссора, нож и пламя: трагедия в Сарове

По информации SHOT, ссора между Светланой и её 55-летней матерью началась из-за недовольства женщины образом жизни дочери: та не работала, жила за её счёт и связалась с мужчиной, которого мать не одобряла. В разгар конфликта Светлана схватила кухонный нож и нанесла матери несколько ударов. Чтобы замести следы, она включила газ, заблокировала окна и подожгла квартиру.

Пожарные, прибывшие на место, обнаружили тела обеих женщин. Мать попытались спасти, но она скончалась по пути в больницу. Светлана умерла позже в реанимации. Ранее, в 2012 году, она уже имела проблемы с законом — была задержана за неподчинение полиции.

Заказ на мать: преступление в Балашихе

Ещё один шокирующий случай произошёл в Балашихе в 2023 году. Рабочие обнаружили тело женщины возле мусорных контейнеров. Позже выяснилось, что это 39-летняя Анастасия М., задушенная по заказу собственной дочери.

Света, на тот момент 15-летняя школьница, организовала убийство матери через своего парня Вову. Молодой человек обратился к знакомым, и за 350 тысяч рублей, взятых из маминых сбережений, было нанято двое исполнителей. Преступление было тщательно спланировано: подростки знали, когда женщина вернётся с работы, и дождались момента, чтобы напасть. Позже они вернулись к месту преступления, чтобы избавиться от тела.

Суд вынес обвинительные приговоры всем участникам. Свете дали 8 лет, её парню — 8,5. Один из исполнителей получил 6 лет, второй — 9, сообщает dzen.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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