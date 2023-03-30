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"Она это сможет, однозначно!": Жириновский незадолго до смерти назвал имя вероятного будущего президента России, и это - не мужчина

Владимир Жириновский незадолго до смерти называл имя вероятного будущего президента России, и это - не мужчина
"Она это сможет, однозначно!": Жириновский незадолго до смерти назвал имя вероятного будущего президента России, и это - не мужчина

Фото: rusdialog.ru

Известный своими общественными и политическими предсказаниями политик Владимир Жириновский незадолго до своей болезни и смерти называл имя вероятного нового российского президента, который сменит на этом посту Владимира Путина. По словам Жириновского, новый президент РФ будет женщиной.

Он даже назвал имя - сенатор из Оренбурга Елена Афанасьева.

"Я считаю его мудрым человеком, а решения его правильными. Помимо меня предлагали многих. Если меня предложили, значит видят во мне потенциал. Я считаю, что на должности Президента могу дать очень много своей стране и соотечественникам. Думаю, что у меня хватит сил и получится собрать такую команду, которая сможет помочь мне на посту Президента", — отмечает сама Афанасьева.

Впрочем, неизвестно, будет ли она действительно выставлять свою кандидатуру на ближайшие президентские выборы в РФ, они состоятся в 2024 году.

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