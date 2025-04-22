Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Она ела по 3 яйца каждый день на протяжении недели – и вот что с ней случилось всего за 7 дней

Журналистка провела эксперимент, употребляя яйц...

playbookpro.ru

Подписаться на Дзен.канал

Что будет, если есть яйца каждый день? Этот вопрос вызывает множество споров. Журналистка Джейми Статис решила провести эксперимент и в течение недели ежедневно употребляла яйца, чтобы выяснить, как это повлияет на ее здоровье и пищевые привычки.

В статье она делится своими впечатлениями, а также приводит мнения экспертов по поводу регулярного потребления яиц.

Эксперимент: яйца каждый день в течение недели

В рамках эксперимента Джейми Статис ежедневно съедала два-три вареных яйца. Они служили ей как полезный перекус перед тренировками или как часть основного рациона в течение дня. Также она готовила омлеты, фриттаты и пироги с яйцами, что позволяло разнообразить меню и насладиться вкусом яиц в различных блюдах.

Положительные результаты эксперимента

Как оказалось, регулярное употребление яиц и полезных жиров способствовало улучшению пищевых привычек. Статис отметила, что яйца не только питательны, но и помогли ей отказаться от нездоровых перекусов, таких как сладкие булочки. Взамен она выбирала два вареных яйца, которые дольше сохраняли чувство сытости и обеспечивали организм необходимым белком.

Осознанный выбор продуктов

После эксперимента Джейми начала делать более осознанный выбор продуктов. Вместо того чтобы съесть не столь полезную сладкую булочку, она предпочитала яйца, которые насыщали ее организм важными питательными веществами и способствовали поддержанию энергии на протяжении дня.

Сколько яиц можно есть в неделю: мнение экспертов

Ранее специалисты рекомендовали ограничить потребление яиц до одного-двух в неделю из-за содержания холестерина. Однако последние исследования показывают, что здоровый человек может без проблем употреблять до семи яиц в неделю, не опасаясь за уровень холестерина. Яйца обладают высокой питательной ценностью и могут быть важной частью сбалансированного рациона.

Важно соблюдать умеренность

Несмотря на все положительные качества яиц, диетологи подчеркивают, что важно соблюдать умеренность в их употреблении. Каждый организм уникален, и важно учитывать индивидуальные особенности при составлении рациона, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Какие льготы положены многодетным в Татарстане и почему их всё равно не хватает?

Новости Татарстана

22 часа назад

Мэр Нижнекамска Муллин может покинуть пост

ловушка для тараканов своими руками в домашних

Не у нас

день назад

В Ульяновске испытали вакцину, способную защитить от всех болезней

Интересное в Казани

2 дня назад

Когда трагедия сталкивается с деловыми стандартами: основатель ритуальной компании поделился мнением о ценах на похороны в Казани

монтаж систем вентиляции в ростове-на-дону в Ростове-на-Дону

Не у нас

день назад

Ученые нашли под землей экосистему тяжелее всего человечества

Новости Казани

день назад

В Казани отменили выступление Ирины Хакамады из-за эвакуации ТЦ Korston

Не у нас

8 часов назад

В Апастовском районе в ДТП погибли 4 человека

Новости Татарстана

день назад

В Мензелинском районе произошло смертельное ДТП
Лонгриды
2 дня назад

Казанский священник рассказал, какие ошибки совершают прихожане накануне Пасхи

19-20 апреля 2025 года Казань отметит главный х...

Не у нас

9 минут назад

Ученые объяснили причину сильной тряски Земли в течение 9 дней

Новости Казани

54 минуты назад

В Казани опубликован график отключения горячей воды на май 2025 года

Новости Казани

2 часа назад

На проспекте Победы в Казани перевернулся КамАЗ

Не у нас

2 часа назад

В Нижнекамске чиновника задержали за присвоение выплат за контрактников
Mercedes едва не устроил аварию с автобусом на ...
Новости Казани
час назад

Mercedes едва не устроил аварию с автобусом на Ибрагимова в Казани

Новости Казани

3 часа назад

В Казани судят юношу за убийство пожилого охранника

Не у нас

4 часа назад

Ученые из США назвали опасные продукты для мозга

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане в результате аварии погибли 4 человека: задержан водитель грузовика
Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные под...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Ваш дом мечты начинается здесь: проверенные подрядчики и материалы для строительства в Казани