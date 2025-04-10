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«Он развалит страну»: теперь стало известно о «тайном пророчестве» Владимира Жириновского

Дочь Владимира Жириновского рассказала о его то...

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Скепсис к Западу с начала 2000-х

В начале нового тысячелетия Владимир Жириновский, один из основателей ЛДПР, уже тогда предупреждал о непростом будущем диалоге между Москвой и Вашингтоном. Об этом спустя годы рассказала его дочь — Анастасия Боцан-Харченко.

По её словам, отец с настороженностью отнёсся к президентству Джорджа Буша-младшего и однажды отметил, что его публичное выступление — это не просто политическая речь, а почти что «методичка» по дестабилизации России.

Прогнозы, сказанные в кругу семьи

Несмотря на политическую активность, свои самые острые выводы Жириновский не выносил на широкую публику. Он предпочитал делиться ими лишь в семейных беседах, предостерегая от доверия к западным партнёрам.

От Крыма до Обамы: предсказания, которые сбылись

Со временем многие из слов политика стали реальностью. В народе его даже начали называть «Вовангой» за точность прогнозов.

Среди них:

  • Возвращение Крыма в состав России
  • Начало специальной военной операции на Украине
  • Объявление частичной мобилизации
  • Избрание афроамериканца президентом США — за годы до победы Барака Обамы

Путин о Жириновском: «Это не случайность»

Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что такие точные прогнозы были результатом глубокого анализа. По его мнению, Жириновский умел видеть дальше большинства и обладал талантом понимать суть международной политики.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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