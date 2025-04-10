Скепсис к Западу с начала 2000-х

В начале нового тысячелетия Владимир Жириновский, один из основателей ЛДПР, уже тогда предупреждал о непростом будущем диалоге между Москвой и Вашингтоном. Об этом спустя годы рассказала его дочь — Анастасия Боцан-Харченко.

По её словам, отец с настороженностью отнёсся к президентству Джорджа Буша-младшего и однажды отметил, что его публичное выступление — это не просто политическая речь, а почти что «методичка» по дестабилизации России.

Прогнозы, сказанные в кругу семьи

Несмотря на политическую активность, свои самые острые выводы Жириновский не выносил на широкую публику. Он предпочитал делиться ими лишь в семейных беседах, предостерегая от доверия к западным партнёрам.

От Крыма до Обамы: предсказания, которые сбылись

Со временем многие из слов политика стали реальностью. В народе его даже начали называть «Вовангой» за точность прогнозов.

Среди них:

Возвращение Крыма в состав России

Начало специальной военной операции на Украине

Объявление частичной мобилизации

Избрание афроамериканца президентом США — за годы до победы Барака Обамы

Путин о Жириновском: «Это не случайность»

Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что такие точные прогнозы были результатом глубокого анализа. По его мнению, Жириновский умел видеть дальше большинства и обладал талантом понимать суть международной политики.