«Он развалит страну»: стало известно о «тайном пророчестве» Жириновского
ldpr.ru
В начале 2000-х годов сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский сделал «тайное предсказание» относительно будущих отношений между Россией и США, о чем сообщила его дочь Анастасия Боцан-Харченко, передает «Царьград».
По словам Боцан-Харченко, это предсказание было сделано в период начала президентства Джорджа Буша-младшего.
Жириновский тогда предостерегал от восхищения американским лидером, комментируя его речь следующим образом: «Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну». Эти мысли Жириновский озвучил только в семейном кругу и не делал их достоянием общественности.
Многие прогнозы политика сбывались, за что в народе его прозвали «Вовангой». Жириновский с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, а также воссоединение Крыма с Россией.
В 2004 году он заявил: «Ваш будущий президент — негр», предугадав тем самым приход к власти Барака Обамы. Президент России Владимир Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбывались благодаря его глубокому анализу ситуации, сообщает lenta.
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