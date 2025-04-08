«Он развалит страну»: стало известно о «тайном пророчестве» Жириновского

В начале 2000-х годов сооснователь ЛДПР Владимир Жириновский сделал «тайное предсказание» относительно будущих отношений между Россией и США, о чем сообщила его дочь Анастасия Боцан-Харченко, передает «Царьград».​

По словам Боцан-Харченко, это предсказание было сделано в период начала президентства Джорджа Буша-младшего.

Жириновский тогда предостерегал от восхищения американским лидером, комментируя его речь следующим образом: «Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну». Эти мысли Жириновский озвучил только в семейном кругу и не делал их достоянием общественности.​

Многие прогнозы политика сбывались, за что в народе его прозвали «Вовангой». Жириновский с точностью до двух дней предсказал дату начала спецоперации на Украине, объявление частичной мобилизации, а также воссоединение Крыма с Россией.

В 2004 году он заявил: «Ваш будущий президент — негр», предугадав тем самым приход к власти Барака Обамы. Президент России Владимир Путин отмечал, что прогнозы Жириновского сбывались благодаря его глубокому анализу ситуации, сообщает lenta.