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«Он развалит страну»: стало известно о «тайном пророчестве» Владимира Жириновского

малоизвестные предсказания Владимира Жириновско...

ldpr.ru

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​ В начале 2000-х годов Владимир Жириновский, один из основателей ЛДПР, сделал неожиданный прогноз касательно будущих отношений между Москвой и Вашингтоном.

О его словах спустя годы рассказала дочь политика Анастасия Боцан-Харченко. По её признанию, отец высказывался о США ещё в период, когда к власти пришёл Джордж Буш-младший.

Жириновский, по словам дочери, скептически отнёсся к президенту США и отметил, что его выступление — это не вдохновляющая речь, а своего рода «пособие по разрушению» России. Тогда политик призывал не поддаваться западным иллюзиям, но делал это лишь в узком семейном кругу, не вынося свои мысли на публику.

Его предсказания не раз сбывались. За это в народе его начали называть «Вовангой». Среди его самых точных прогнозов — дата начала спецоперации на Украине, частичная мобилизация и возвращение Крыма в состав России. Ещё в 2004 году он предрёк, что будущий президент США будет афроамериканцем — спустя несколько лет у власти оказался Барак Обама.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что такие точные прогнозы Жириновского были результатом не случайности, а его способности к глубокому анализу международной политики.

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