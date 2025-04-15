Анастасия Боцан-Харченко, дочь покойного лидера ЛДПР, впервые поделилась личной историей: в начале 2000-х её отец сделал предсказание, касающееся будущих отношений России и США.

Как выяснилось, он внимательно следил за вступлением в должность президента США Джорджа Буша-младшего и считал его риторику откровенно опасной для России.

«Отец говорил, что речь Буша — это не просто слова, а инструкция для разрушения нашей страны», — рассказала Боцан-Харченко в интервью «Царьграду».

По её словам, Жириновский также предостерегал от любых проявлений симпатии к американскому лидеру, считая это стратегической ошибкой. Однако сам политик предпочёл не выносить это пророчество в публичное пространство — оно осталось лишь в кругу семьи.

Почему Жириновского называли Вовангой

За свою политическую карьеру Жириновский не раз становился героем заголовков благодаря точности своих предсказаний.

Он заранее говорил о:

воссоединении Крыма с Россией

частичной мобилизации

дате начала спецоперации — с точностью до нескольких дней

президентстве Барака Обамы ещё в 2004 году, заявив: «Ваш следующий президент будет негр»

Что говорил о Жириновском сам Путин

Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что прогнозы Жириновского не были случайными. По его словам, политик тщательно анализировал происходящее и делал выводы на основе «глубокого понимания международной обстановки».

Жириновский и после своей смерти продолжает удивлять своими предвидениями. Его скрытые комментарии о политике США, раскрытые только спустя годы, добавляют ещё один штрих к образу политика, который всегда умел видеть чуть дальше остальных, сообщает lenta.