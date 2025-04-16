«Он развалит эту страну»: стало известно о «тайном пророчестве» Владимир Жириновского

Дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко впервые приоткрыла завесу над малоизвестным эпизодом из жизни Владимира Жириновского.

В интервью телеканалу «Царьград» она поделилась воспоминаниями о личном предсказании, которое её отец сделал в начале 2000-х годов — на фоне вступления в должность президента США Джорджа Буша-младшего.

«Отец тогда сказал, что это не просто инаугурационная речь, а чёткая инструкция по разрушению России», — вспоминает Анастасия.

Жириновский, по её словам, считал риторику американского лидера прямой угрозой российским интересам. Он предостерегал даже членов семьи от симпатий к Бушу, называя это политической наивностью. Однако свои прогнозы он решил не озвучивать публично — оставил их «на потом».

Почему его называли «Вованга»

За годы политической деятельности Владимир Жириновский заработал репутацию человека, способного предвидеть ключевые события.

Вспоминают, как он:

предсказал воссоединение Крыма с Россией

называл точную дату начала спецоперации с поразительной точностью

говорил о частичной мобилизации задолго до её объявления

ещё в 2004 году заявил, что следующим президентом США станет афроамериканец

Эти заявления сначала казались эксцентричными, но позже сбывались, вызывая волну обсуждений.

Путин о Жириновском: «Он не гадал — он знал»

Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что пророчества Жириновского базировались не на интуиции, а на тщательном анализе международной обстановки. Политик обладал уникальным даром видеть далеко вперёд и точно расставлять акценты.

Даже спустя годы после смерти Владимир Жириновский продолжает удивлять своими прогнозами. Открытия, сделанные его дочерью, лишь укрепляют его образ как политика, который нередко говорил то, о чём остальные лишь догадывались. Время вновь подтверждает: многие его слова были не эмоциональными выпадками, а предельно точными предсказаниями.