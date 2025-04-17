«Он развалит эту страну»: стало известно о «тайном пророчестве» основателя ЛДПР Владимир Жириновского

Анастасия Боцан-Харченко, дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского, впервые рассказала о ранее неизвестном эпизоде из жизни отца.

В интервью телеканалу Царьград она вспомнила, как в начале 2000-х годов, после инаугурации Джорджа Буша-младшего, Жириновский сделал неожиданное заявление.

«Отец сказал, что это не просто вступительная речь американского президента, а чёткая инструкция по разрушению России», — поделилась Анастасия.

По её словам, политик считал риторику Буша серьёзной угрозой для национальных интересов страны. Даже в кругу семьи он предупреждал: симпатии к американскому лидеру — это проявление политической наивности. Однако публично свои опасения тогда высказывать не стал — «оставил на потом».

Предсказания, которые сбылись

Владимир Жириновский за годы своей политической карьеры получил репутацию «политического пророка». Его прозвали «Вованга» — за удивительную точность предсказаний.

Вспоминают, как он:

заранее говорил о воссоединении Крыма с Россией,

предсказал начало специальной военной операции,

упомянул о будущей частичной мобилизации,

ещё в 2004 году заявил, что следующим президентом США будет афроамериканец.

Многие считали его слова эпатажем, но позже события подтверждали его правоту, вызывая у публики удивление и уважение.

Путин: «Жириновский не гадал — он знал»

Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал: сила Жириновского была не в интуиции, а в умении анализировать. По словам главы государства, политик обладал уникальной способностью видеть вперёд и понимать, куда движется мир.

Даже после своей смерти Владимир Жириновский продолжает удивлять. Новые подробности, рассказанные его дочерью, лишь усиливают его образ как человека, чьи слова часто оказывались предельно точными. Возможно, многое из сказанного им тогда — только теперь начинает восприниматься всерьёз.