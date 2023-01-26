"Он - никто, кто принимает решения в России?": президент Украины Зеленский оскорбительно высказался о Путине и возможных переговорах с ним

Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою заинтересованность в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он высказался в интервью британскому телеканалу Sky News.

По словам Зеленского, он совершенно не заинтересован в переговорах с Путиным.

"Неинтересно встречаться с ним, разговаривать. Я реально не понимаю, кто принимает решения в России", — сообщил он.

По словам украинского лидера, после начала специальной военной операции на территории Украины российский президент стал для него "никем".