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"Он - никто, кто принимает решения в России?": президент Украины Зеленский оскорбительно высказался о Путине и возможных переговорах с ним

"Он - никто, кто принимает решения в России?": президент Украины Зеленский оскорбительно высказался о Путине и возможных переговорах с ним

Фото: открытые источники

Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою заинтересованность в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он высказался в интервью британскому телеканалу Sky News.
По словам Зеленского, он совершенно не заинтересован в переговорах с Путиным.

"Неинтересно встречаться с ним, разговаривать. Я реально не понимаю, кто принимает решения в России", — сообщил он.

По словам украинского лидера, после начала специальной военной операции на территории Украины российский президент стал для него "никем".

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