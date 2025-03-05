Григорий Кваша, математик из Санкт-Петербурга, использует научные методы для анализа и предсказания глобальных событий, опираясь на числа и закономерности, а не на традиционные способы предсказания.

Родившийся в 1954 году в Челябинске, он с ранних лет проявлял интерес к математике, а его научная карьера началась с разработки уникального подхода, который сочетает математические методы с астрологией.

Несмотря на критику со стороны скептиков, которые называют его астрологом или даже шарлатаном, Кваша уверяет, что он в первую очередь математик и писатель. Он является автором нескольких важных трудов, таких как «Битвы архетипов» и «Теория войн», и продолжает активно участвовать в научной жизни.

Кваша состоит в Российской академии естественных наук и Международной ассоциации публицистов. Его работы часто обсуждаются как на федеральных каналах, так и в академических кругах.

Одной из ключевых тем в его исследованиях является цикличность исторических и временных процессов. Он утверждает, что многие события, происходящие в наши дни, имеют предшественников в прошлом, и прогнозирует значительные мировые изменения в 2025 году. Кваша предсказывает, что в этот период могут случиться резкие политические и социальные потрясения, которые затронут не только Россию, но и весь мир.

Методы Кваши могут вызывать противоречия, однако его уверенность в научном подходе к предсказаниям будущих событий остается непоколебимой. В его работах объединены математическая точность и широкий взгляд на мировые процессы, что делает его одной из самых ярких и спорных фигур современной российской науки.