Олимпийская чемпионка Сметанина была подключена к ИВЛ

Известная не только в России, но и во всем мире лыжница Раиса Сметанина, которая прославилась благодаря своим выдающимся достижениям на Олимпийских играх, сейчас находится в больнице, в очень тяжелом состоянии. Как сообщает Руслан Семенюк, 72-летняя спортсменка перенесла инсульт и в настоящее время подключена к аппарату искусственного дыхания, оставаясь без сознания.

За свою карьеру Раиса Сметанина завоевала не только уважение и любовь поклонников, но и десять олимпийских медалей, из которых четыре — золотые. Ее достижения в лыжных гонках остаются важной частью истории спорта. Кроме того, она получила множество наград на чемпионатах мира, включая четыре золотые медали, по информации ТАСС.

На данный момент, по словам Семенюка, медицинский персонал делает все возможное, чтобы стабилизировать состояние Сметаниной. Особая благодарность была выражена главному врачу больницы Рамазану Магомедовичу Абакарову за его самоотверженность и профессионализм.

Общественность и поклонники спорта по всему миру объединяются в надеждах и молитвах за скорейшее выздоровление Раисы Сметаниной, которая всегда отличалась своей силой духа и волей к победам. Ее борьба за жизнь пробуждает глубокие чувства уважения и поддержки среди всех, кто знает и ценит ее как выдающуюся личность и спортсменку.