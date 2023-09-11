Октябрь и ноябрь будут аномальными: синоптики сказали к чему готовиться

Российские синоптики сообщили, что погода в октябре и ноябре на территории страны будет весьма аномальной, практически "сумасшедшей", по меркам метеорологов, заявил ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец.

Долгосрочные прогнозы, отметил он, показывают, что осень будет нетипичной.

В частности, октябрь будет теплее многолетних климатических норм. Почти на градус больше будет во всех регионах. А вот осадков будет в среднем на 20% меньше обычного, мало того - именно в октябре нахлынет вторая волна "бабьего лета".

В ноябре и вовсе начнется ужас. Установится невероятный холод и сырость, температура упадет ниже климатической нормы. Будет очень ветренно. А норма осадков превысит норму на 20%.

Окончательно зима придет в конце ноября, ляжет устойчивый снежный покров.

