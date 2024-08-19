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Около тысячи ресторанов в регионах обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка подключили безналичные чаевые

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Благодаря сервису СберЧаевые сотрудникам индустрии HoReCa стало проще получать безналичное вознаграждение от гостей. С начала года клиенты заведений перевели 105 млн рублей с помощью сервиса.

Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Сбер продолжает расширять возможности безналичной оплаты. Одна из них – сервис для мгновенного получения чаевых. К нему подключились около 1 тыс. ресторанов в наших регионах. Сегодня оставлять чаевые безналично стало привычным действием в сфере гостеприимства. Важно, что сервис удобный и безопасный, как для гостей заведения, так и для сотрудников. Кроме представителей гастрономической индустрии, сервис доступен также бьюти-мастерам, курьерам, водителям и фитнес-тренерам, а также ряду других отраслевых специалистов сферы услуг».

С помощью сервиса легко оставить чаевые без установки приложений, СМС или регистрации. Он работает с картами любых банков и деньги приходят мгновенно на карту сотрудника или на карту компании.

Сервис продолжает развиваться, уже сейчас можно оставить отзыв о заведении. А список заведений, в которых доступны СберЧаевые, постоянно расширяется.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

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