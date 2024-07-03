Okko покажет основные события фестиваля искусств «На Родине П.И. Чайковского»

С 4 по 7 июля в Ижевске пройдет 67-й фестиваль искусств «На родине П.И. Чайковского». В рамках фестиваля состоятся онлайн-трансляции трех концертов программы в группе ВКонтакте онлайн-кинотеатра Okko.

Уже 4 июля пройдет трансляция открытия фестиваля из города Воткинск, а также концерты камерного оркестра «Солисты Москвы» при участии народного артиста СССР – Юрия Башмета и оперы «Пиковая дама».

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Фестиваль искусств «На Родине П.И. Чайковского» – знаковое культурное событие, в котором принимают участие музыканты первой величины: пианист Денис Мацуев, альтист и дирижёр Юрий Башмет, лауреаты Грэмми камерный ансамбль «Солисты Москвы». Сбер традиционно поддерживает фестиваль и способствует расширению его географии, ведь подключиться к трансляции на Okko можно из любого города нашей страны. Теперь каждый может проникнуться уникальной атмосферой праздника классической музыки».

Мария Видмак, арт-директор фестиваля искусств «НА РОДИНЕ П.И.ЧАЙКОВСКОГО»:

«Мы признательны Сберу за возможности, которые возникают благодаря плодотворному сотрудничеству. 2 миллиона просмотров концертов фестиваля искусств "На Родине П.И.Чайковского" в прошлом году - это только начало. С 4 по 7 июля будут показаны: открытие и закрытие фестиваля, а также концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Абрамовича Башмета, солист - «королева барокко» Симона Кермес».



Трансляция: группа ВКонтакте онлайн-кинотеатра Okko, соцсети фестиваля



На сцене Дворца культуры «Юбилейный» Воткинска выступит Государственный симфонический оркестр Челябинской области – музыкальный бренд Челябинска. Оркестр представит программу с обладателем Первой премии и Золотой медали ХVІ Международного конкурса имени ПИ, Чайковского, пианистом Сергеем Давыдченко.

Трансляция: группа ВКонтакте онлайн-кинотеатра Okko, соцсети фестиваля.

Время: 5 июня в 20:00 (мск)

Концертную программу представит легендарный коллектив, лауреаты Грэмми камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Выступление музыкантов станет настоящим подарком для истинных ценителей академической классики.

Трансляция: группа ВКонтакте онлайн-кинотеатра Okko, соцсети фестиваля, фестивальный клуб

Время: 7 июля в 19:00 (мск)

Премьера мистической оперы Петра Ильича Чайковского – «Пиковая дама» в режиссерской версии заслуженного деятеля искусств Удмуртской республики Николая Маркелова.