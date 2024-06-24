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Okko покажет четыре события основной программы Дягилевского фестиваля

Дягилевский фестиваль—2024, который с 20 по 29 июня проходит в Перми, проведет онлайн трансляции концертной программы, в том числе главного события фестиваля — оперы Passion («Страсть», 18+) Паскаля Дюсапена.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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Дягилевский фестиваль—2024, который с 20 по 29 июня проходит в Перми, проведет онлайн трансляции концертной программы, в том числе главного события фестиваля — оперы Passion («Страсть», 18+) Паскаля Дюсапена. Трансляции пройдут в онлайн-кинотеатре Okko.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Пермский край богат культурными традициями, об этом свидетельствует популярность Дягилевского фестиваля, который проходит более 20 лет. А Сбер традиционно выступает партнером этого уникального события в мире искусства. Трансляции в Okko четырех концертов из основной программы фестиваля сделают доступными для широкой аудитории произведения мировой музыкальной классики в исполнении ведущих российских музыкантов. Мы рады, что способствуем расширению географии фестиваля и жители всей страны смогут увидеть его концерты».

Концерт Бориса Березовского. Пианист Борис Березовский предлагает программу, которая охватывает ровно сто лет музыкальной истории, с 1801 по 1901 годы. Между включенными в концерт сочинениями возникают параллели и неожиданные рифмы, которые позволяют увидеть в фортепианной музыке XIX века единое, динамично развивающееся целое. Ядром программы стали три сонаты Людвига ван Бетховена, принадлежащие к среднему периоду его творчества.

Трансляция: онлайн-кинотеатр Okko, соцсети фестиваля
Время: 24 июня в 16:00 (мск)

Концерт Ольги Волковой. Эжен Изаи (1858–1931) Шесть сонат для скрипки соло, ор. 27 (1923) Шесть сольных скрипичных сонат Изаи сочинил в июле 1923 года, всего за месяц, в порыве вдохновения. Ему было 65 лет, он был мэтром скрипичного цеха и, оглядываясь вокруг, подводил жизненные итоги. Сонаты были размышлением о самом себе и о своем месте в истории скрипичного мастерства.

Трансляция: онлайн-кинотеатр Okko, соцсети фестиваля, фестивальный клуб
Время: 25 июня в 21:00 (мск)

Концерт Варвары Мягковой. Варвара Мягкова – яркий феномен последнего времени. «Открыл» Варвару пианист Борис Березовский, пригласивший ее выступить на своем фестивале «Летние вечера в Елабуге». С 2019 года ее сольная карьера стремительно развивается.

Трансляция: онлайн-кинотеатр Okko, соцсети фестиваля, фестивальный клуб
Время: 26 июня в 16:00 (мск)

Опера Passion - седьмая опера Дюсапена. Она была заказана фестивалем в Экс-ан-Провансе и впервые поставлена там в 2009 году. Десять лет спустя музыкальные критики газеты The Guardian поставили Passion на 14 место в списке важнейших сочинений XXI века. Сюжет оперы основан на мифе об Орфее и Эвридике.

Трансляция: онлайн-кинотеатр Okko, соцсети фестиваля
Время: 29 июня в 19:00 (мск)

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893

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