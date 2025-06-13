«Огурцы выпустили усы»: пора вносить вторую подкормку - огурцы завяжут много зеленцев и будут радовать зеленой листвой

Я считаю, что правильная подкормка огурцов — это как хорошее начало для активного роста и будущего богатого урожая. Вторая подкормка особенно важна для того, чтобы поддержать процесс формирования плодов и обеспечить растения всеми необходимыми микроэлементами.

Для этих целей я использую комплексные удобрения, специально разработанные для огурцов. Эти удобрения обычно содержат сбалансированный состав азота, фосфора, калия и микроэлементов, таких как бор, марганец и цинк. Одно из таких удобрений — «Кристалон огуречный». Это водорастворимое комплексное удобрение, которое я реально использую на своем огороде.

Как я подкармливаю огурцы «Кристалоном»

Я развожу удобрение в воде: 1 столовая ложка на 10 литров тёплой воды (я обычно нагреваю её на солнышке и даю отстояться). Поливаю огурцы под корень, предпочтительно вечером или в пасмурную погоду, чтобы удобрение лучше впиталось и не испарялось под жарким солнцем.

Подкормка раствором золы

Между внесениями минеральных удобрений я поливаю огурцы раствором золы. Зола — настоящий кладезь микроэлементов, особенно калия, который важен для формирования плодов. Использую только древесную золу, сожжённую без примесей (краски, клея и прочего). Прежде чем использовать, я просеиваю золу через сито, чтобы избавиться от крупных частиц. На ведро воды добавляю примерно полстакана золы.

Внекорневая подкормка

Если замечаю, что огурцам чего-то не хватает, например, если листья начинают желтеть, я делаю внекорневую подкормку. Это когда опрыскиваю листья раствором удобрения. Важно, чтобы концентрация раствора была в два раза слабее, чем для корневой подкормки, чтобы не повредить растения. Опрыскиваю обычно утром или вечером в сухую погоду.

Рыхление почвы и мульчирование

На следующий день после подкормки я всегда рыхлю почву вокруг кустов. Это помогает воздуху поступать к корням и улучшает усвоение удобрений. Рыхлю аккуратно, чтобы не повредить корни. Для огурцов, которые подвязаны к шпалере, рыхлю почву до того момента, пока плети не сплетутся. Также я стараюсь мульчировать почву вокруг огурцов. Для мульчи использую скошенную траву. Это помогает удерживать влагу в почве, предотвращает рост сорняков и защищает корни от перегрева.

Регулярный полив

Не забываю про регулярный полив. Огурцы — это водохлебы, особенно в период плодоношения. Поэтому всегда слежу, чтобы почва оставалась умеренно влажной, сообщает dzen.