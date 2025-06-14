«Огурцы выпустили усы»: пора приступать ко второй подкормке - огурцы завяжут много зеленцев и будут радовать зеленой листвой
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Как я подкармливаю огурцы: проверенная схема для обильного урожая
Уход за огурцами — это не просто полив, а целая система. Особенно важна вторая подкормка, которая отвечает за формирование плодов и насыщение растений всеми нужными элементами. Делюсь своим личным опытом и схемой, которая работает на 100%.
Комплексная подкормка «Кристалоном»
Я использую «Кристалон огуречный» — водорастворимое удобрение с азотом, фосфором, калием и микроэлементами (бор, цинк, марганец).
Дозировка: 1 ст. л. на 10 л тёплой отстоянной воды.
Когда поливать: вечером или в пасмурную погоду, строго под корень.
Эффект: усиленный рост и активное образование завязей.
Натуральная добавка — зола
Между минеральными подкормками использую древесную золу:
Просеиваю, чтобы убрать крупные частицы.
Раствор: полстакана золы на ведро воды.
Богата калием и микроэлементами, помогает при формировании плодов.
Внекорневая подкормка
Если листья бледнеют или желтеют, провожу опрыскивание слабым раствором удобрения:
Концентрация: в два раза слабее, чем для полива.
Когда: утром или вечером, в сухую погоду.
Рыхление и мульча
На следующий день после подкормки рыхлю землю — это улучшает доступ кислорода и усвоение питательных веществ.
Рыхлю аккуратно, не повреждая корни.
Использую мульчу из скошенной травы — сохраняет влагу, подавляет сорняки, защищает корни.
Важность регулярного полива
Огурцы любят воду — особенно во время плодоношения. Следите, чтобы почва была умеренно влажной и не пересыхала.
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