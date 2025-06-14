«Огурцы выпустили усы»: пора приступать ко второй подкормке - огурцы завяжут много зеленцев и будут радовать зеленой листвой

Как я подкармливаю огурцы: проверенная схема для обильного урожая

Уход за огурцами — это не просто полив, а целая система. Особенно важна вторая подкормка, которая отвечает за формирование плодов и насыщение растений всеми нужными элементами. Делюсь своим личным опытом и схемой, которая работает на 100%.

Комплексная подкормка «Кристалоном»

Я использую «Кристалон огуречный» — водорастворимое удобрение с азотом, фосфором, калием и микроэлементами (бор, цинк, марганец).

Дозировка: 1 ст. л. на 10 л тёплой отстоянной воды.

Когда поливать: вечером или в пасмурную погоду, строго под корень.

Эффект: усиленный рост и активное образование завязей.

Натуральная добавка — зола

Между минеральными подкормками использую древесную золу:

Просеиваю, чтобы убрать крупные частицы.

Раствор: полстакана золы на ведро воды.

Богата калием и микроэлементами, помогает при формировании плодов.

Внекорневая подкормка

Если листья бледнеют или желтеют, провожу опрыскивание слабым раствором удобрения:

Концентрация: в два раза слабее, чем для полива.

Когда: утром или вечером, в сухую погоду.

Рыхление и мульча

На следующий день после подкормки рыхлю землю — это улучшает доступ кислорода и усвоение питательных веществ.

Рыхлю аккуратно, не повреждая корни.

Использую мульчу из скошенной травы — сохраняет влагу, подавляет сорняки, защищает корни.

Важность регулярного полива

Огурцы любят воду — особенно во время плодоношения. Следите, чтобы почва была умеренно влажной и не пересыхала.