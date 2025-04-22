Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов - простое и бюджетное средство

Муравьи в саду — не всегда благо. Хотя один-два муравейника могут быть полезны, поскольку насекомые охотятся на личинок вредителей, их избыток становится угрозой для урожая.

Особенно страдают плодовые деревья: муравьи проникают под кору, прокладывают ходы, разрушают защитный слой и вместе с тлей наносят серьезный ущерб растениям. В таких случаях важно действовать быстро, чтобы предотвратить повреждения.

Газеты против муравьёв: простое, но эффективное решение

Не торопитесь выбрасывать старые газеты — они могут стать вашим лучшим оружием в борьбе с вредителями. Для этого скомкайте листы бумаги, слегка намочите и добавьте несколько капель эфирного масла — лучше мяты или лаванды. Эти ароматы муравьи не переносят и стараются избегать таких мест.

Газета хорошо впитывает запах и долго его удерживает. Разложите скомканные листы рядом с муравейниками, закопайте у корней деревьев или подвесьте на ветках. Такое простое решение поможет отогнать муравьёв и защитить растения.

Дополнительные лайфхаки для борьбы с садовыми вредителями

Метод с газетами не ограничивается только муравьями. Если вам нужно избавиться от тли, воспользуйтесь бумагой с эвкалиптом и базиликом. Сосна окажет помощь в борьбе со слизнями, а эвкалипт, гвоздика и лаванда — против кротов и мышей. Эти природные средства являются отличной альтернативой химическим препаратам и помогут создать безопасную среду для ваших растений, сообщает pravda.