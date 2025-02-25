Оформить ИП теперь можно прямо в СберБанк Онлайн

Никуда ехать не надо, все данные банк самостоятельно передаст в ФНС, сервис бесплатный

Для того, чтобы стать предпринимателем теперь достаточно иметь приложение СберБанк Онлайн. Зарегистрировать ИП можно в личном кабинете всего за несколько кликов бесплатно.

Для открытия бизнеса в разделе «Сервисы для бизнеса» выберите «Регистрация ИП». Коды ОКВЭД и систему налогообложения поможет подобрать банк, останется только подписать документы в «Госключ».

Сбер сам направит все документы в ФНС и отследит статус заявки. Как только ИП будет зарегистрирован, клиент сможет открыть расчетный счет бесплатно в СберБанк Онлайн.