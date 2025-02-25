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Оформить ИП теперь можно прямо в СберБанк Онлайн

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Никуда ехать не надо, все данные банк самостоятельно передаст в ФНС, сервис бесплатный

Для того, чтобы стать предпринимателем теперь достаточно иметь приложение СберБанк Онлайн. Зарегистрировать ИП можно в личном кабинете всего за несколько кликов бесплатно.

Для открытия бизнеса в разделе «Сервисы для бизнеса» выберите «Регистрация ИП». Коды ОКВЭД и систему налогообложения поможет подобрать банк, останется только подписать документы в «Госключ».

Сбер сам направит все документы в ФНС и отследит статус заявки. Как только ИП будет зарегистрирован, клиент сможет открыть расчетный счет бесплатно в СберБанк Онлайн.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка:
«Мы знаем, что начало собственного дела – не простая задача. И разработали сервис, который позволяет легко зарегистрировать бизнес, не выходя из дома через СберБанк Онлайн. За первые дни использования нового сервиса более 200 наших клиентов стали предпринимателями. И теперь наша задача – помочь быстрому и уверенному развитию их дела, обеспечив качественными сервисами, персональной аналитикой и экспертизой наших менеджеров».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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