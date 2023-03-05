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Официальный представитель МИД РФ Захарова рассказала, правда ли она допустила нецензурные выражения в телеэфире

Представитель МИД Захарова прокомментировала сообщения о нецензурном выражении в телеэфире
Официальный представитель МИД РФ Захарова рассказала, правда ли она допустила нецензурные выражения в телеэфире

Фото: novyefoto.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в день пятилетия инцидента в Солсбери был запущен фейк о том, что она в телеэфире произнесла нецензурное слово в адрес семьи Скрипалей.

Накануне Захарова заявила, что Москва решительно осуждает все попытки Лондона возложить на РФ ответственность за случившееся в Солсбери и настаивает на объективном расследовании инцидента. В ее заявлении, опубликованном на сайте МИД, отмечается, что минуло пять лет с момента инцидента в Солсбери, "который власти Великобритании использовали для преднамеренного осложнения наших двусторонних отношений".

"Обнаружила, как меня поздравили с пятилетием инцидента в Солсбери. Пять лет назад мир потрясла очередная англосаксонская провокация с так называемым применением против Скрипалей боевого отравляющего вещества, за чем якобы стояла Москва. Премьер-министр Британии Тереза Мэй билась в разыгранной истерике в парламенте и требовала от всего мира наказать Россию", - написала Захарова в телеграм-канале.

Она отметила, что приходилось день за днем опровергать "эту чудовищную ложь".

"И вот в день годовщины запустили фейк о том, что я якобы в эфире у Евгения Попова и Ольги Скабеевой позволила себе произнести нецензурное слово. На этот бред я бы и внимания не обратила, если бы не одно "но". Появилась эта деза в день пятилетия, а переделанная цитата взята из реального эфира программы "60 минут" от 13 марта 2018 года, и посвящен он был именно Скрипалям. Пустячок, а кому-то приятно заниматься такими делишками", – отметила Захарова.

Осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были отравлены в Солсбери, что разожгло большой международный скандал. РИА Новости напоминает, что позднее в Скотланд-ярде подтвердили, что другие мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери.

Лондон уверен, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой. Москва это категорически отрицает.

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