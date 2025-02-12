В недавнем интервью президент США Дональд Трамп выразил свое желание возвратить американские деньги, потраченные на помощь Украине, и предложил редкоземельные металлы в качестве потенциальной компенсации.

Это заявление вызвало широкий резонанс среди международного сообщества и спровоцировало обсуждение возможных последствий для геополитического баланса в регионе.

В своем обращении к нации президент Трамп уточнил, что США потратили сотни миллиардов долларов на поддержку Украины и теперь стремятся к возврату этих средств в виде редкоземельных металлов, стоимостью около $500 млрд. «Мы хотим получить наши деньги обратно, чтобы не чувствовать себя дураками,» — подчеркнул он, указывая на уже достигнутые предварительные договоренности с Киевом.

Президент Трамп также выразил мнение, что текущий конфликт на Украине мог бы быть избежан, если бы его первый президентский срок не был прерван, что, по его словам, связано с фальсификациями на выборах. Он утверждает, что его политика могла бы предотвратить не только конфликт на Украине, но и другие международные кризисы.

С другой стороны, президент России Владимир Путин выдвинул ряд условий для урегулирования ситуации в Украине, включая вывод украинских вооруженных сил из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, а также необходимость отмены всех западных санкций против России и установление Украины как нейтрального безъядерного государства.

Заявления президента Трампа поднимают важные вопросы о будущем взаимодействия США и Украины, а также потенциальном изменении международной политики в отношении конфликтов и международной безопасности. Эти комментарии наверняка будут предметом дальнейших обсуждений среди лидеров мировых держав и на международных площадках, сообщает tass.ru.