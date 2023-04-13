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Одна вещь в вашем автомобиле может привести к лишению прав с 15 апреля 2023 года

С 15 апреля 2023 года ГИБДД смогут лишать прав за одну вещь в автомобиле
Одна вещь в вашем автомобиле может привести к лишению прав с 15 апреля 2023 года

Фото: открытые источники

Автоинспекторы в России смогут лишать прав с 15 апреля за одну вещь в автомобиле. Как пишет NVL, стоит проверить содержимое своего бардачка и багажника.
Если в машине при проверке и досмотре найдут предметы для охоты, неприятностей не избежать.

Охотнадзор с сотрудниками ГИБДД часто будут контролировать выезды из города, могут проверять заезды к рекам или в поле.
Наказанию могут подвергнуть водителей, которые перевозят запрещенные средства для охоты на птиц. И неважно, пользовались вы ими или просто везли с собой. Как пишет издание, к запрещенным предметам относятся и фонари.

Прав лишат, естественно, не водительских, за нарушение предусмотрение лишение права на охоту на срок до двух лет.

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