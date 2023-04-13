С 15 апреля 2023 года ГИБДД смогут лишать прав за одну вещь в автомобиле

Автоинспекторы в России смогут лишать прав с 15 апреля за одну вещь в автомобиле. Как пишет NVL, стоит проверить содержимое своего бардачка и багажника.

Если в машине при проверке и досмотре найдут предметы для охоты, неприятностей не избежать.

Охотнадзор с сотрудниками ГИБДД часто будут контролировать выезды из города, могут проверять заезды к рекам или в поле.

Наказанию могут подвергнуть водителей, которые перевозят запрещенные средства для охоты на птиц. И неважно, пользовались вы ими или просто везли с собой. Как пишет издание, к запрещенным предметам относятся и фонари.

Прав лишат, естественно, не водительских, за нарушение предусмотрение лишение права на охоту на срок до двух лет.