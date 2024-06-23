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"Одна химия вместо мяса": специалисты Роскачетсва назвали худший бренд филе цыпленка

Недавно специалисты Роскачества провели масштабное исследование, направленное на оценку качества куриного филе на российском рынке.

Надежда Острокол

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Недавно специалисты Роскачества провели масштабное исследование, направленное на оценку качества куриного филе на российском рынке.

В результате было выявлено, что филе цыпленка "Мираторг" без кожи заняло последнее место в рейтинге.

Исследование показало ряд серьёзных недостатков филе "Мираторг". Среди выявленных проблем:

Следы антибиотиков и хлороформа: наличие этих веществ вызывает серьёзные опасения за безопасность продукта.

Органолептические свойства: продукт имеет проблемы с вкусом, запахом и текстурой, что снижает его потребительскую привлекательность.

Маркировка: обнаружены несоответствия и недостатки в информации, представленной на упаковке.

Ухудшение состояния продукта: качество филе значительно снижается при хранении, что может повлиять на здоровье потребителей.

Положительные стороны

Несмотря на выявленные недостатки, у куриного филе "Мираторг" есть и положительные стороны:
Отсутствие посторонних ДНК: анализы не выявили следов ДНК других животных, что свидетельствует о чистоте продукта.

Отсутствие консервантов: филе не содержит искусственных консервантов, что делает его более натуральным.

Соответствие заявленной пищевой ценности: продукт соответствует указанным на упаковке показателям пищевой ценности, что является плюсом для тех, кто следит за своим питанием.

Исследование Роскачества выявило серьёзные проблемы в качестве куриного филе "Мираторг", что привело к его последнему месту в рейтинге. Однако, несмотря на обнаруженные недостатки, продукт имеет и положительные аспекты, такие как отсутствие посторонних ДНК и консервантов. Потребителям рекомендуется внимательно изучать результаты подобных исследований и учитывать их при выборе продуктов питания.

Благодаря таким проверкам, как проведенное Роскачеством, у потребителей есть возможность делать информированный выбор, обеспечивая себе и своим близким качественное и безопасное питание, сообщает PROGORODUHTA.

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