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Одна химия вместо мяса: Роскачество добавило в черный список самый отвратительный бренд филе цыпленка

Что на самом деле в курице с прилавка: мифы и п...

fwi.co.uk

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Что на самом деле в курице с прилавка: мифы и правда

Курица — продукт универсальный: подходит и для супа, и для запекания, и для жарки. Но всё чаще у покупателей возникает вопрос: а что ещё, кроме мяса, в этой тушке? Антибиотики? Гормоны? Вода? Или всё сразу?

Слухи о том, что курятину «накачивают» или обрабатывают хлором, ходят уже не первый год. Роскачество решило проверить, так ли это — и с 2016 по 2024 год изучило 33 марки бройлеров. Итоги оказались неожиданными.

Что показали проверки?

Хорошие новости: за последние годы количество опасных бактерий и следов антибиотиков в курином мясе заметно сократилось. Бывали единичные случаи сальмонеллы и листерий, но к 2024 году общая картина улучшилась: антибиотики не превышали допустимых норм, а загрязнений стало меньше.

Минусы тоже есть: в некоторых образцах нашли слишком много колиформных бактерий — это может говорить о проблемах при хранении. Само по себе не критично, но если курицу плохо прожарить, риск есть.

Разбираемся с популярными мифами

  • «Курицу накачивают водой» — нет. Проверки не выявили превышения по фосфатам. Жидкость в мясе — это влага, которая там была изначально.

  • «В тушке могут быть органы» — да, но это не ошибка. Сердце, печень или лёгкие разрешены и даже многим нравятся.

  • «Курицу пичкают гормонами» — неправда. В России гормоны в птицеводстве под запретом, и серьёзных нарушений не обнаружили.

Кто работает над качеством?

Некоторые производители сделали выводы после проверок. Например, «Белоярочка» усилила санитарный контроль, а «Петруха» улучшила систему качества. Сети вроде «ВкусВилл» и «Лента» тоже стали строже проверять своих поставщиков.

Что важно помнить?

Да, проблемы ещё есть, но их становится меньше. Главное — не полагаться только на бренд или упаковку. Всегда проверяйте внешний вид, запах, читайте состав и обязательно хорошо готовьте мясо, пишет ngzt.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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