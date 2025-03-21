Одна химия, а не соль: Роскачество опубликовало пять марок поваренной соли, которые лучше не покупать

Недавнее исследование, проведенное Роскачеством, обнаружило значительные нарушения в продукции пяти известных брендов соли на российском рынке.

Эти результаты вызвали обеспокоенность среди потребителей по поводу безопасности и качества продуктов, которые они используют каждый день.

Основные нарушения в качестве соли

Некорректная маркировка: Многие бренды указывают на упаковке не место добычи соли, а место ее упаковки, что вводит в заблуждение потребителей.

Маркетинговые уловки: Производители часто используют недостоверные утверждения, такие как «продукт без ГМО» для соли, которая по своей природе не может содержать ГМО.

Неправомерное использование термина «морская соль»: Некоторые производители выдают за морскую соль продукцию, добытую в России или Белоруссии, что является введением в заблуждение.

Несоответствие стандартам: Исследование выявило проблемы с содержанием йода, нерастворимыми остатками, размером гранул и избыточным содержанием хлорида натрия.

Бренды под прицелом

Среди брендов, показавших несоответствие стандартам, оказались «Торговый дом Соль», «Валетек», «Белёк», «Криста» и «Салина». Особенно острые вопросы вызывают недостаток йода и неверная маркировка у «Торгового дома Соль», а также проблемы с размером гранул у «Салины».

Рекомендации Роскачества для потребителей

Внимательно изучайте упаковку: Важно проверять информацию о происхождении, составе и характеристиках продукции.

Избегайте сомнительных продуктов: Предпочтение следует отдавать соли, у которой четко указано место добычи.

Критически оценивайте заявления производителей: Особенно это касается утверждений о «морской соли» и «отсутствии ГМО».

Это исследование подчеркивает важность прозрачности и честности в пищевой промышленности и поднимает вопросы о необходимости усиленного контроля за качеством продуктов.

Потребителям следует быть бдительными, выбирая продукты питания, чтобы обеспечить безопасность и здоровье своих семей, сообщает progorodsamara.