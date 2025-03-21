Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Одна химия, а не соль: Роскачество опубликовало пять марок поваренной соли, которые лучше не покупать

Исследование Роскачества выявило серьезные нару...

gubdaily.ru

Подписаться на Дзен.канал

Недавнее исследование, проведенное Роскачеством, обнаружило значительные нарушения в продукции пяти известных брендов соли на российском рынке.

Эти результаты вызвали обеспокоенность среди потребителей по поводу безопасности и качества продуктов, которые они используют каждый день.

Основные нарушения в качестве соли

  • Некорректная маркировка: Многие бренды указывают на упаковке не место добычи соли, а место ее упаковки, что вводит в заблуждение потребителей.
  • Маркетинговые уловки: Производители часто используют недостоверные утверждения, такие как «продукт без ГМО» для соли, которая по своей природе не может содержать ГМО.
  • Неправомерное использование термина «морская соль»: Некоторые производители выдают за морскую соль продукцию, добытую в России или Белоруссии, что является введением в заблуждение.
  • Несоответствие стандартам: Исследование выявило проблемы с содержанием йода, нерастворимыми остатками, размером гранул и избыточным содержанием хлорида натрия.

Бренды под прицелом

Среди брендов, показавших несоответствие стандартам, оказались «Торговый дом Соль», «Валетек», «Белёк», «Криста» и «Салина». Особенно острые вопросы вызывают недостаток йода и неверная маркировка у «Торгового дома Соль», а также проблемы с размером гранул у «Салины».

Рекомендации Роскачества для потребителей

  • Внимательно изучайте упаковку: Важно проверять информацию о происхождении, составе и характеристиках продукции.
  • Избегайте сомнительных продуктов: Предпочтение следует отдавать соли, у которой четко указано место добычи.
  • Критически оценивайте заявления производителей: Особенно это касается утверждений о «морской соли» и «отсутствии ГМО».

Это исследование подчеркивает важность прозрачности и честности в пищевой промышленности и поднимает вопросы о необходимости усиленного контроля за качеством продуктов.

Потребителям следует быть бдительными, выбирая продукты питания, чтобы обеспечить безопасность и здоровье своих семей, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

«Почему кредиты превращаются в долговую яму? Экономист из РТ объясняет, как не попасть в капкан»

Интересное в Казани

день назад

На чем бизнес теряет деньги и как это предотвратить: конференция по безопасности в Казани

букашка в пору зрелости

Не у нас

2 часа назад

Американец умер во время БДСМ

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией

поднять дачный дом в Москве

Новости Татарстана

день назад

Депутат Госсовета Татарстана Шарафиев попал под атаку дрона

Новости Казани

день назад

17-летний подросток в Казани остался без аттестата из-за решения матери

Не у нас

день назад

В Тихом океане ученые нашли жуткое нечто

Не у нас

9 часов назад

Ученые: человек после остановки сердца продолжает мыслить

Не у нас

9 часов назад

Ученые рассказали о том, чем угрожает человечеству ускорение вращения Земли
Новости Татарстана
час назад

Для школ Татарстана закупят более 3000 макет гранат

Согласно документации, подрядчику предстоит пер...

Новости Татарстана

час назад

Жители Татарстана стали чаще ездить в Белоруссию – Т2

Интересное в Казани

21 час назад

Когда экономия выходит дороже: сотрудник колл-центра из Казани рассказала, почему нельзя выбирать стоматологию только по цене

Новости Казани

час назад

На поролоновом заводе в Марий-Эл пожар: дым виден в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

В Нижнекамске на 30 суток из-за нарушений закрылось кафе «Суши Хаус»

В РТ суд не пустил арестованного главу Камских ...
Новости Татарстана
3 часа назад

В РТ суд не пустил арестованного главу Камских Полян Салахутдинова в баню

Новости Казани

3 часа назад

Парни устроили массовую драку на Чистопольской в Казани

Новости Казани

3 часа назад

Стали известны подробности смерти известного казанского дизайнера

Новости Казани

4 часа назад

МТС разогнала интернет для посетителей зооботсада в Казани
«Это не про свободу, а про выживание»: предприн...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Это не про свободу, а про выживание»: предприниматель из Казани рассказал, кому не стоит открывать свой бизнес