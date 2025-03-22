Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Одна химия, а не соль: Роскачество опубликовало 5 марок поваренной соли, которые лучше не покупать

Свежие данные проверки показали: у пяти известн...

magmer.ru

Подписаться на Дзен.канал

Свежие данные проверки показали: у пяти известных брендов соли обнаружены серьёзные несоответствия между тем, что указано на упаковке, и тем, что оказалось внутри. Это вызывает беспокойство, ведь речь идёт о продукте, который есть почти на каждой кухне.

Что не так с солью

  1. Неправильная маркировка: На упаковке часто пишут, откуда якобы соль, но на деле это только место, где её фасовали. Настоящее происхождение скрыто.
  2. Маркетинговые уловки: Например, надпись «без ГМО» на соли выглядит странно — ведь хлорид натрия не может содержать ГМО по определению.
  3. Обман с «морской солью»: Некоторые производители называют свою соль морской, хотя она добыта в России или Беларуси, а не на морском побережье.
  4. Нарушения стандартов: Проверка показала отклонения по йоду, лишние примеси, неправильный размер кристаллов и даже избыточное содержание самого хлорида натрия.

Какие бренды отличились

«Торговый дом Соль» — мало йода и подозрительная информация на упаковке.
«Валетек» — нехватка йода.
«Белёк» — не прошёл по йоду и примесям.
«Криста» — слишком много соли в соли и ошибки на этикетке.
«Салина» — размер гранул не соответствует заявленному стандарту.

Что советует Роскачество

Читайте упаковку внимательно: смотрите на состав, происхождение и соответствие стандартам.
Сомневаетесь — не берите: выбирайте соль с чётким указанием места добычи.
Не верьте громким фразам: заявления вроде «без ГМО» или «морская» могут оказаться просто уловками.

Вывод

Проверка ещё раз показала: к выбору продуктов стоит относиться внимательно. Особенно когда дело касается таких простых, но важных вещей, как соль, сообщает источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Почему кредиты превращаются в долговую яму? Экономист из РТ объясняет, как не попасть в капкан»

Интересное в Казани

20 часов назад

Названы главные работодатели по итогам 2024 года: рассказываем, куда устраиваться казанцам

по какой причине заводятся клопы

Не у нас

день назад

Американец умер во время БДСМ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

сварка металлических труб отопления в Москве

Не у нас

день назад

Ученые рассказали о том, чем угрожает человечеству ускорение вращения Земли

Не у нас

день назад

Ученые: человек после остановки сердца продолжает мыслить

Новости Казани

день назад

Бизнесмен из Казани сдал полиции проплаченных "гаишников"

Новости Казани

день назад

Стали известны подробности смерти известного казанского дизайнера

Не у нас

день назад

Ученые из Чехии выяснили, какую группу крови больше всего любят клещи
Новости Татарстана
день назад

Для школ Татарстана закупят более 3000 макет гранат

Согласно документации, подрядчику предстоит пер...

Не у нас

11 минут назад

ИИ за два дня решил задачу, на которую ученым потребовалось 10 лет

Интересное в Казани

день назад

"Сначала боялся, теперь горжусь": истории казанских пап, которые открыли для себя грудничковое плавание

Не у нас

час назад

Ученые разрабатывают ядерные часы

Не у нас

час назад

Ученые разгадали причину странных звуков из Марианской впадины

В РТ суд не пустил арестованного главу Камских ...
Новости Татарстана
день назад

В РТ суд не пустил арестованного главу Камских Полян Салахутдинова в баню

Не у нас

час назад

В Ирландии были обнаружены древние «тропы мертвых»

Новости Казани

2 часа назад

В 7-й больнице Казани начнут проводить операции по трансплантации сердца

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане задолжность по налогам выросла до 11,7 млрд рублей
Бизнес-конференция «СТАРТ» в Казани: более 4000...
Интересное в Казани
4 дня назад

Бизнес-конференция «СТАРТ» в Казани: более 4000 участников уже в деле!