Одна химия, а не соль: Роскачество опубликовало 5 марок поваренной соли, которые лучше не покупать

Свежие данные проверки показали: у пяти известных брендов соли обнаружены серьёзные несоответствия между тем, что указано на упаковке, и тем, что оказалось внутри. Это вызывает беспокойство, ведь речь идёт о продукте, который есть почти на каждой кухне.

Что не так с солью

Неправильная маркировка: На упаковке часто пишут, откуда якобы соль, но на деле это только место, где её фасовали. Настоящее происхождение скрыто. Маркетинговые уловки: Например, надпись «без ГМО» на соли выглядит странно — ведь хлорид натрия не может содержать ГМО по определению. Обман с «морской солью»: Некоторые производители называют свою соль морской, хотя она добыта в России или Беларуси, а не на морском побережье. Нарушения стандартов: Проверка показала отклонения по йоду, лишние примеси, неправильный размер кристаллов и даже избыточное содержание самого хлорида натрия.

Какие бренды отличились

– «Торговый дом Соль» — мало йода и подозрительная информация на упаковке.

– «Валетек» — нехватка йода.

– «Белёк» — не прошёл по йоду и примесям.

– «Криста» — слишком много соли в соли и ошибки на этикетке.

– «Салина» — размер гранул не соответствует заявленному стандарту.

Что советует Роскачество

– Читайте упаковку внимательно: смотрите на состав, происхождение и соответствие стандартам.

– Сомневаетесь — не берите: выбирайте соль с чётким указанием места добычи.

– Не верьте громким фразам: заявления вроде «без ГМО» или «морская» могут оказаться просто уловками.

Вывод

Проверка ещё раз показала: к выбору продуктов стоит относиться внимательно. Особенно когда дело касается таких простых, но важных вещей, как соль, сообщает источник.