Одна химия, а не соль: Роскачество опубликовало 5 марок поваренной соли, которые лучше не покупать
magmer.ru
Свежие данные проверки показали: у пяти известных брендов соли обнаружены серьёзные несоответствия между тем, что указано на упаковке, и тем, что оказалось внутри. Это вызывает беспокойство, ведь речь идёт о продукте, который есть почти на каждой кухне.
Что не так с солью
- Неправильная маркировка: На упаковке часто пишут, откуда якобы соль, но на деле это только место, где её фасовали. Настоящее происхождение скрыто.
- Маркетинговые уловки: Например, надпись «без ГМО» на соли выглядит странно — ведь хлорид натрия не может содержать ГМО по определению.
- Обман с «морской солью»: Некоторые производители называют свою соль морской, хотя она добыта в России или Беларуси, а не на морском побережье.
- Нарушения стандартов: Проверка показала отклонения по йоду, лишние примеси, неправильный размер кристаллов и даже избыточное содержание самого хлорида натрия.
Какие бренды отличились
– «Торговый дом Соль» — мало йода и подозрительная информация на упаковке.
– «Валетек» — нехватка йода.
– «Белёк» — не прошёл по йоду и примесям.
– «Криста» — слишком много соли в соли и ошибки на этикетке.
– «Салина» — размер гранул не соответствует заявленному стандарту.
Что советует Роскачество
– Читайте упаковку внимательно: смотрите на состав, происхождение и соответствие стандартам.
– Сомневаетесь — не берите: выбирайте соль с чётким указанием места добычи.
– Не верьте громким фразам: заявления вроде «без ГМО» или «морская» могут оказаться просто уловками.
Вывод
Проверка ещё раз показала: к выбору продуктов стоит относиться внимательно. Особенно когда дело касается таких простых, но важных вещей, как соль, сообщает источник.
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