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Одна химия, а не соль: Роскачество определило 5 марок поваренной соли, которые лучше не покупать

В последнем исследовании Роскачества было выявл...

ekonomstrojdom.ru

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В последнем исследовании Роскачества было выявлено пять марок поваренной соли, содержащих вредные примеси и добавки, что делает их нежелательными к употреблению. Эксперты организации подчеркивают, что потребление такой соли может негативно сказаться на здоровье.

Проблемы с поваренной солью

Исследование показало, что некоторые образцы соли на рынке содержат избыточное количество антилескающих агентов и других химических добавок, которые могут влиять на организм человека. Эти добавки используются для предотвращения слеживания и улучшения текучести, но их присутствие в высоких концентрациях может быть опасным.

Марки соли под вопросом

Хотя Роскачество не называет конкретные бренды в рамках этой публикации, оно рекомендует потребителям внимательно изучать состав продукта перед покупкой. Особое внимание следует обратить на наличие надписей о добавках и примесях на упаковке.

Рекомендации Роскачества

Для обеспечения безопасности и здоровья Роскачество советует выбирать соль с минимальным количеством добавок. Идеальный вариант — это 100% натуральная соль без каких-либо включений. Также организация предлагает отдавать предпочтение продукции с четкой маркировкой и информацией о производителе.

Влияние на здоровье

Постоянное употребление соли с химическими добавками может привести к различным здоровьесберегающим проблемам, включая нарушения работы почек и повышенное артериальное давление. Роскачество подчеркивает важность осознанного выбора продуктов питания.

Заключение

Потребители должны быть осведомлены о том, что выбор соли может оказывать значительное влияние на их здоровье и благополучие. Внимательное чтение этикеток и выбор продуктов с минимальным количеством примесей поможет избежать нежелательных последствий и поддержать здоровый образ жизни

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