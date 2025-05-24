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Одна чайная ложка в фарш – и котлеты станут, словно весеннее облачко: воздушные и сочные

Вкусные котлеты — это не только мясо и специи. ...

gorodche.ru

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Вкусные котлеты — это не только мясо и специи. Настоящие кулинары знают: важна ещё и текстура. Чтобы котлеты получились мягкими и пышными, как «весеннее облачко», есть один простой секрет — сода.

Почему сода работает?

Когда сода соединяется с чем-то кислым (например, лимонным соком или уксусом), она выделяет углекислый газ. В фарше появляются маленькие пузырьки воздуха, и котлеты становятся нежными, воздушными и не такими плотными.

Как правильно использовать соду в фарше?

  • Сколько добавлять? 1 чайная ложка на 1 кг фарша — больше не нужно, иначе появится привкус.

  • Как «разбудить» соду? Добавьте пару капель уксуса или лимонного сока прямо в фарш — этого достаточно.

  • Перемешайте тщательно, но без фанатизма — просто равномерно распределите соду.

Ещё советы для идеальных котлет:

  • Охладите фарш: положите его в холодильник минимум на час перед лепкой — котлеты будут лучше держать форму.

  • Не мешайте слишком долго: фарш станет тяжёлым. Легкое перемешивание — лучший выбор.

  • Жарьте на среднем огне: так котлеты прожарятся равномерно и не сгорят снаружи.

Подводим итог

Обычная пищевая сода — простая хитрость, которая может кардинально изменить ваши котлеты. Добавьте её с умом — и результат приятно удивит!

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