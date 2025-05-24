Одна чайная ложка в фарш – и котлеты станут, словно весеннее облачко: воздушные и сочные
gorodche.ru
Вкусные котлеты — это не только мясо и специи. Настоящие кулинары знают: важна ещё и текстура. Чтобы котлеты получились мягкими и пышными, как «весеннее облачко», есть один простой секрет — сода.
Почему сода работает?
Когда сода соединяется с чем-то кислым (например, лимонным соком или уксусом), она выделяет углекислый газ. В фарше появляются маленькие пузырьки воздуха, и котлеты становятся нежными, воздушными и не такими плотными.
Как правильно использовать соду в фарше?
Сколько добавлять? 1 чайная ложка на 1 кг фарша — больше не нужно, иначе появится привкус.
Как «разбудить» соду? Добавьте пару капель уксуса или лимонного сока прямо в фарш — этого достаточно.
Перемешайте тщательно, но без фанатизма — просто равномерно распределите соду.
Ещё советы для идеальных котлет:
Охладите фарш: положите его в холодильник минимум на час перед лепкой — котлеты будут лучше держать форму.
Не мешайте слишком долго: фарш станет тяжёлым. Легкое перемешивание — лучший выбор.
Жарьте на среднем огне: так котлеты прожарятся равномерно и не сгорят снаружи.
Подводим итог
Обычная пищевая сода — простая хитрость, которая может кардинально изменить ваши котлеты. Добавьте её с умом — и результат приятно удивит!
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