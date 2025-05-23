Одна чайная ложка в готовый фарш – и котлеты будут, словно весеннее облачко: воздушные и сочные

Добавьте в фарш всего одну чайную ложку соды — и ваши котлеты станут невероятно мягкими и пышными.

Объясняем, как работает этот трюк и как не переборщить.

Почему сода делает котлеты воздушными

Обычная пищевая сода способна творить чудеса. При соединении с кислотой и жидкостью она выделяет углекислый газ. Этот процесс образует мельчайшие пузырьки воздуха внутри фарша, за счёт чего котлеты получаются:

более пышными

мягкими и сочными

с лёгкой текстурой, словно «весеннее облачко»

Как правильно использовать соду

Чтобы избежать привкуса и достичь нужного эффекта, важно соблюдать пропорции и технику:

Пропорции: 1 чайная ложка соды на 1 кг фарша

Активация: добавьте в фарш несколько капель лимонного сока или уксуса

Перемешивание: тщательно, но аккуратно — сода должна распределиться равномерно

Советы по приготовлению идеальных котлет

Охладите фарш. После замешивания дайте ему постоять в холодильнике минимум час.

Не перемешивайте слишком долго. Иначе фарш станет тяжёлым.

Готовьте на среднем огне. Это поможет сохранить сочность и избежать подгорания.

Добавление соды — простой и недорогой способ превратить обычные котлеты в кулинарный шедевр. Следуйте инструкции, соблюдайте баланс, и ваши котлеты будут радовать даже самых взыскательных гурманов.