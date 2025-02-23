Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Одна чайная ложка в фарш – и котлеты получатся, словно весеннее облачко: воздушные и сочные

Хотите узнать, как приготовить котлеты, которые...

chefmarket.ru

Подписаться на Дзен.канал

Хотите узнать, как приготовить котлеты, которые будут мягкими и нежными, словно облачко? Секрет успешного рецепта кроется в использовании всем известного продукта – пищевой соды.

Как правильно добавить соду в котлеты?
Чтобы ваши котлеты стали воздушными, добавьте одну чайную ложку пищевой соды на килограмм мяса. Сначала смешайте соду с небольшим количеством лимонного сока или уксуса, чтобы активировать её. Это вызовет выделение углекислого газа заранее, что сделает фарш более пушистым. После этого тщательно перемешайте фарш, чтобы сода равномерно распределилась.

Научное объяснение метода
Сода создает мелкие пузырьки воздуха в мясе, что делает структуру котлет более легкой. Она также способствует некоторому размягчению белков в мясе, делая готовое блюдо особенно сочным.

Рекомендации для идеальных котлет:

  • Убедитесь, что сода добавлена умеренно, чтобы избежать изменения вкуса блюда.
  • После приготовления фарша дайте ему постоять в холодильнике минимум на 30 минут. Это позволит ингредиентам лучше соединиться.
  • При жарке следите, чтобы огонь был не слишком сильным. Это поможет котлетам прожариться равномерно, избегая сырости внутри и пережаривания снаружи.

Применение этого небольшого кулинарного трюка с пищевой содой может стать настоящим открытием для любителей кулинарии. Ваш следующий ужин может превратиться в праздник вкуса с котлетами, нежными как весеннее облачко. Попробуйте, и пусть каждый укус будет радостью для ваших близких!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

16 часов назад

Роман Бузунов рассказал, как бороться с бессонницей

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Женский гид в Казани: красота, стиль, здоровье и отдых для современных женщин

вонючку

Новости Татарстана

день назад

Владимир Леонов рассказал, почему будут открывать школу Загитовой, а не Валиевой

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Строительство дома зимой: почему именно сейчас — лучший момент для старта!

перетяжка мягкой мебели москва в Москве

Новости Казани

день назад

Появилось видео выступления Загитовой на льду Амура

Новости Татарстана

день назад

В аэропорту Казани и Нижнекамска 22 февраля ввели временные ограничения

Новости Казани

день назад

Стало известно, когда в Казани откроется Школа фигурного катания Загитовой

Новости Татарстана

21 час назад

3 случая метапневмовируса зафиксировано в Татарстане

Новости Казани

день назад

Диспетчеры потеряли связь с летевшим по маршруту Горно-Алтайск - Казань самолетом
Лонгриды
2 дня назад

Пловец, тренер, капитан: Никита Королев о победах, страхах и испытаниях на пути к успеху

Никита Королев — мастер спорта международного к...

Новости Казани

час назад

Возобновились споры жителей Татарстана о смене часового пояса

Интересное в Казани

2 дня назад

Испытание себя и проверка на годность

Не у нас

час назад

Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей

Новости Казани

час назад

На реставрацию росписей первого яруса Петропавловского собора выделено 79 млн рублей
В ночь на 23 февраля в Татарстане ожидаются тум...
Новости Татарстана
22 часа назад

В ночь на 23 февраля в Татарстане ожидаются туман и холод

Новости Татарстана

2 часа назад

Еще 977 млн рублей направили на строительство второй ветки метро в Казани

Новости Казани

2 часа назад

Мэр Казани поздравил жителей города с 23 февраля

Новости Казани

2 часа назад

Всего 3% квартир на рынке недвижимости Казани стоят до 3 млн рублей

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни мо...
Интересное в Казани
6 дней назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев