Одна чайная ложка в фарш – и котлеты будут выходить, словно весеннее облачко: воздушные и сочные
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Как сделать котлеты мягкими и пышными: секрет — в чайной ложке соды
Приготовить по-настоящему вкусные и нежные котлеты — задача не из простых. Но есть один проверенный приём, который поможет достичь идеального результата: добавьте немного пищевой соды в фарш.
Почему это работает
Сода вступает в реакцию с кислотой (например, с томатным соком или уксусом) и жидкостью, выделяя углекислый газ. Внутри фарша появляются пузырьки воздуха, благодаря которым котлеты становятся лёгкими, сочными и воздушными.
Как правильно использовать соду
Пропорции: всего 1 чайная ложка на 1 кг фарша — не больше, иначе появится неприятный привкус.
Активация: добавьте пару капель уксуса или лимонного сока, чтобы усилить эффект.
Хорошо перемешайте: сода должна распределиться по всей массе.
Несколько советов для идеального результата
Охладите фарш: поставьте его в холодильник минимум на час перед лепкой — так котлеты будут лучше держать форму.
Не перемешивайте слишком долго: от этого фарш может стать тяжёлым. Достаточно аккуратных движений.
Жарьте на среднем огне: это поможет прожарить котлеты равномерно — без сырой середины и подгоревшей корки.
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