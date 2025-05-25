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Одна чайная ложка в фарш – и котлеты будут выходить, словно весеннее облачко: воздушные и сочные

Как сделать котлеты мягкими и пышными: секрет —...

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Как сделать котлеты мягкими и пышными: секрет — в чайной ложке соды

Приготовить по-настоящему вкусные и нежные котлеты — задача не из простых. Но есть один проверенный приём, который поможет достичь идеального результата: добавьте немного пищевой соды в фарш.

Почему это работает

Сода вступает в реакцию с кислотой (например, с томатным соком или уксусом) и жидкостью, выделяя углекислый газ. Внутри фарша появляются пузырьки воздуха, благодаря которым котлеты становятся лёгкими, сочными и воздушными.

Как правильно использовать соду

  • Пропорции: всего 1 чайная ложка на 1 кг фарша — не больше, иначе появится неприятный привкус.

  • Активация: добавьте пару капель уксуса или лимонного сока, чтобы усилить эффект.

  • Хорошо перемешайте: сода должна распределиться по всей массе.

Несколько советов для идеального результата

  • Охладите фарш: поставьте его в холодильник минимум на час перед лепкой — так котлеты будут лучше держать форму.

  • Не перемешивайте слишком долго: от этого фарш может стать тяжёлым. Достаточно аккуратных движений.

  • Жарьте на среднем огне: это поможет прожарить котлеты равномерно — без сырой середины и подгоревшей корки.

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