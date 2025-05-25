Одна чайная ложка в фарш – и котлеты будут выходить, словно весеннее облачко: воздушные и сочные

Как сделать котлеты мягкими и пышными: секрет — в чайной ложке соды

Приготовить по-настоящему вкусные и нежные котлеты — задача не из простых. Но есть один проверенный приём, который поможет достичь идеального результата: добавьте немного пищевой соды в фарш.

Почему это работает

Сода вступает в реакцию с кислотой (например, с томатным соком или уксусом) и жидкостью, выделяя углекислый газ. Внутри фарша появляются пузырьки воздуха, благодаря которым котлеты становятся лёгкими, сочными и воздушными.

Как правильно использовать соду

Пропорции : всего 1 чайная ложка на 1 кг фарша — не больше, иначе появится неприятный привкус.

Активация : добавьте пару капель уксуса или лимонного сока, чтобы усилить эффект.

Хорошо перемешайте: сода должна распределиться по всей массе.

Несколько советов для идеального результата